Bragantino empata com Atlético-GO no fim e se mantém na liderança da Série B

Atlético-GO e Bragantino se enfrentaram nesta sexta-feira (13), no Antônio Accioly. A partida foi válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E as equipes ficaram no 1 a 1. Reginaldo marcou para o Dragão e Roberson empatou para o Braga no final.

O Bragantino começou atacando e aos seis teve a chance de abrir o placar com Matheus Peixoto. O atacante invadiu a área e bateu para o gol. O goleiro Maurício Kozlinski mandou a bola para escanteio. E chegou novamente aos 18', com Pio, que chutou de longe. A bola desviou e foi para fora.

Mas quem saiu na frente foi o Dragão. Aos 20', Mike tocou para Reginaldo, que arriscou da entrada da área e colocou a bola para o fundo das redes. O lateral-direito inaugurou o placar com um golaço. E a equipe da casa quase ampliou aos 27', novamente com Mike na jogada. Dessa vez foi o próprio atacante que finalizou para o gol e assustou o goleiro Julio César.

Aos 32', os líderes da competição quase empataram. Após cobrança de escanteio de Pio, Aderlan chutou para o gol. A bola passou perto. Aos 36' o Atlético-GO chegou com Pedro Raul, que cabeceou na trave. E no minuto seguinte, o autor do gol da partida tentou um cruzamento que foi direto para o gol e levou perigo para os visitantes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também começou com uma ótima chance para o Bragantino. Aos 3', Pio cruzou na área e Kozlinski tirou antes que Morato finalizasse. No entanto, a equipe passou a cometer muitas faltas e teve três jogadores amarelados num intervalo de oito minutos e sem chances de gol.

Aos 26', o Dragão voltou a ameaçar com André Castro. O volante recebeu o passe de Jorginho e arriscou, mas a bola foi por cima do gol. E novamente o jogador teve a chance de chutar aos 29', mas a bola foi para fora mais uma vez. Em seguida, aos 30', Robinho, da equipe visitante, chutou para o gol e a bola saiu em tiro de meta.

Quase no fim da partida, aos 42', nova chance de empate. Após escanteio, Morato chutou de primeira e mandou por cima do gol. E o empate saiu no último lance do jogo, aos 48' da etapa final, com Roberson. Após cruzamento, o atacante desviou e deixou tudo igual na partida.

Com o resultado, o Bragantino se manteve na liderança da competição, agora com 42 pontos. O Atlético-GO segue na cola, em segundo lugar, com 38 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Dragão enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse. A partida será na sexta-feira (20), às 19h15. Enquanto o líder recebe o Londrina, no Nabi Abi Chedid, no sábado (21), às 16h30.