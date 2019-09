João Brigatti elogia elenco do Sampaio Corrêa em vitória nas semis: "Equipe de guerreiros"

Na tarde deste sábado (14), Confiança-SE e Sampaio Corrêa iniciaram a disputa de umas das semifinais da Série C. Jogando fora de casa, a Bolívia Querida deu um grande passo para chegar a grande final e venceu o Dragão por 2 a 0 gols de Esquerdinha e Salatiel Júnior.

Após o término do jogo e a vantagem construída fora de casa, o técnico do Sampaio Corrêa, João Brigatti parabenizou a sua equipe, além de elogiar a postura de seus atletas.

“A nossa equipe é guerreira, como mostrou-se ao longo do campeonato, uma equipe vibrante que vai sempre em busca do resultado, respeitando o adversário, e hoje não foi diferente. Uma equipe de guerreiros. Quero parabenizar nossa equipe, nosso elenco que veio aqui, sabemos a dificuldade que é enfrentar o Confiança aqui, uma equipe muito veloz.”

O técnico comentou também sobre a estratégia montada para o jogo e lembrou do jogo de volta, na capital maranhense.

“Nós encurtamos os espaços, criamos principalmente no primeiro tempo algumas situações que poderiam até ter um placar mais elástico. Mas agora, com muita humildade voltamos para São Luís do Maranhão, sabemos que será uma partida muito difícil, mas sabemos que estamos a um passo da final.”

Com o resultado, a Bolívia Querida joga pelo empate contra o Confiança-SE para se sagrar finalista da Série C. A equipe maranhense está em busca da quarta conquista nacional, onde já foi campeão das séries B, C e D. O jogo de volta acontece no próximo sábado (21) às 17h, no Castelão.