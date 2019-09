Avaí bate Athletico-PR fora de casa e consegue segunda vitória no Brasileirão

Athletico-PR e Avaí se enfrentaram neste domingo (15), na Arena da Baixada. A partida foi válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da competição. O Leão conquistou sua segunda vitória ao vencer por 1 a 0 os reservas do Furacão. Jonathan marcou o gol da vitória no primeiro tempo.

O Avaí chegou aos 11’, com Lourenço. O atacante chutou cruzado e a bola passou pelo gol de Léo e saiu em tiro de meta para o Athletico. E aos 13’, o Leão abriu o placar, com Jonathan. O avançado recebeu na entrada da área e mandou para o gol, no ângulo. Este foi o décimo gol do lanterna no Brasileirão.

Aos 19’, o Furacão teve a chance do empate. Erick ganhou da defesa do Avaí e chutou para boa defesa de Vladimir. No entanto, a arbitragem marcou toque de mão do lateral e invalidou a jogada. E aos 23’ novamente o jogador chutou e o goleiro do Avaí mandou para escanteio. Na cobrança, Ricardo afastou o perigo.

O Athletico pressionou no final do primeiro tempo. Aos 38’, Lucho González tocou para Braian Romero, que chutou e o goleiro salvou mais uma. Aos 40’, Marcelo Cirino deu o passe para Thonny Anderson, que chutou de fora da área e a bola passou perto do gol. Três minutos depois, mais uma chance para o Furacão, dessa vez com Madson, que cabeceou de frente para Vladimir, que fez um milagre.

Depois do intervalo...

A segunda etapa começou com o Furacão no ataque e aos oito minutos Thonny Anderson cabeceou e a bola bateu no travessão. Já aos 28’, foi a vez do Leão chegar novamente. Após cobrança de escanteio, Betão chutou e quase ampliou para o Avaí. No entanto, a bola foi para fora.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve pressão do Athletico nos últimos minutos. Aos 38’, Vitinho recebeu o passe e mandou por cima do gol. Já aos 44’, foi a vez de Tomás Andrade tentar o chute, mas a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, a zaga do Leão tirou. E nos acréscimos o Furacão teve um pênalti marcado a seu favor após possível toque de mão de Mosquera. Mas após revisar a jogada no VAR, o árbitro desmarcou a penalidade.

Como ficam?

Com o resultado, o Athletico caiu para a 10ª posição, com 26 pontos. Já o Avaí segue na lanterna, agora com 13 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Vasco no domingo (22), no São Januário, às 16h. Já na segunda-feira (23), o Avaí recebe o Atlético-MG, na Ressacada, às 20h.