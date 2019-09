Bruno Henrique é só satisfação: "Há muito tempo o Flamengo não jogava assim"

No começo da noite deste sábado (14), a o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão foi garantido ao Flamengo. Os cariocas venceram o Santos por 1 a 0, com gol de Gabigol. Formador da dupla de ataque com o artilheiro do campeonato, Bruno Henrique não guarda elogios à fase atual do Rubro-Negro do Rio.

"Neste momento, eu estou muito feliz pelo trabalho. Tenho certeza que todos que veem o Flamengo hoje sabem que o Flamengo está jogando um bom futebol. O empenho, a dedicação é o que nos dá alegria de ver o Flamengo jogar. Há muito tempo o Flamengo não jogava assim. Hoje, o torcedor vem para o estádio ver o Flamengo jogar e nos apoia nos 90 minutos, isso é muito gratificante."

O camisa 27 não exaltou apenas o seu setor de ataque, mas também citou a importância de toda a defesa flamenguista para poder levar o Flamengo à liderança.

"A gente desempenha um bom papel lá na frente com a ajuda de todos, os de lá de trás que nos dão essa sustentação, que forma o alicerce para a gente fazer lá na frente, eles quem nos dão tranquilidade para a gente fazer lá frente o que sabemos que o de melhor, que é ir para cima, fazer gols e ajudar a equipe a vencer."

"Merece estar na Seleção!"

Por fim, Bruno demonstrou um carinho enorme por Gabriel Barbosa, que formou dupla de ataque no Santos antes de ambos serem contratados pelo Fla.

"E o Gabriel é um jogador que tenho uma amizade muito grande, desde a época do Santos. E isso para mim não é surpresa o que ele faz hoje. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele lá (no Santos). Ele é um cara dedicado, que sabe fazer gol e na hora certa aparece. E mais uma vez, hoje, ele mostrou que merece estar na Seleção. E tenho certeza que logo vai estar também."

Agora, na próxima rodada, o embalado Flamengo vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro, às 17h do sábado (21).