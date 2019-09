 Com objetivos distintos, Fluminense e Corinthians duelam no Mané Garrincha

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), no Mané Garrincha, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com 15 pontos, na zona de rebaixamento. Já o Timão ocupa o quarto lugar na tabela, com 32 pontos, na zona de classificação para a Libertadores.

Ao todo, foram 109 jogos entre as equipes. O Timão leva uma pequena vantagem, com 39 vitórias, contra 38 do Tricolor. Além disso, foram 32 empates. A última partida entre as equipes ocorreu em 29 de agosto de 2019, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terminou empatada em 1 a 1. Pedrinho marcou para o Timão e Pablo Dyego empatou para o Tricolor. O Corinthians avançou na competição devido ao gol marcado fora de casa, pois o jogo de ida terminou sem gols.

O trio de arbitragem vem do Rio Grande do Sul. Jean Pierre Gonçalves Lima comanda a partida. Seus assistentes serão José Eduardo Calza e Leirson Peng Martins. O responsável pelo árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins.

Se vencer, Fluminense deixa a zona de rebaixamento

O Tricolor ocupa o 17º lugar na tabela, com 15 pontos, na zona de rebaixamento da competição. Vem de uma derrota para o Palmeiras por 3 a 0, em jogo atrasado da 16ª rodada. Anteriormente, venceu o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa. João Pedro marcou o gol da vitória.

O técnico Oswaldo de Oliveira, que optou por fechar o último treino da equipe, deve escalar a equipe com os volantes Allan e Yuri Lima. Com isso, Ganso deve atuar mais à frente, com mais liberdade.

Allan volta à equipe no lugar de Airton, titular nas duas últimas partidas e que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Yuri Lima substitui outro jogador suspenso pelo mesmo motivo: Wellington Nem. Já os jogadores pendurados são Nino, Daniel e Guilherme.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan e Ganso; Nenê, João Pedro e Yony Gonzalez.

Corinthians quer manter série invicta

O Timão ocupa o quarto lugar na tabela, com 32 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. Não perde desde a nona rodada, quando foi superado pelo Santos por 1 a 0. Na última partida, empatou com o Ceará em 2 a 2, em casa.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que será poupado devido ao desgaste muscular. Outro jogador que deve ser poupado é o zagueiro Manoel. Com isso, Bruno Méndez deve começar jogando.

Clayson também está fora da partida, mas por suspensão. Outra baixa é Everaldo, com uma pubalgia. O atacante está entre os pendurados da equipe, juntamente com Gil, Sornoza, Vagner Love, Junior Urso e Jadson. No último treinamento, bola parada e trabalhos ofensivos tiveram destaque.

A provável escalação é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital e Jadson (Janderson); Vagner Love.