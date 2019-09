Com novo esquema, Fluminense vence e anima Oswaldo: "Certeza que vai melhorar"

Pela última rodada do primeiro turno, o Fluminense vendeu seu mando de campo e enfrentou o Corinthians em Brasília, no Estádio Mané Garricha. Fato curioso, é que o Tricolor só havia conquistado uma vitória no estádio depois da reforma para Copa do Mundo de 2014 e, tinha sido, justamente contra o Timão.

Jogando com dois volantes, o time do técnico Oswaldo de Oliveira segurou a pressão dos paulistas e conseguiu sair vencedor por 1 a 0, com gol de Ganso. Vale destacar que o camisa 10 jogou mais próximo do gol adversário. Após a partida Oswaldo falou com otimismo sobre o novo esquema tático do seu time.

"Poderia ser ainda melhor, e tenho certeza que vai melhorar. Fizemos apenas um treinamento e com todo cuidado, porque anteontem Ganso não pôde participar. Precisei passar a eles muitas informações teóricas, mas eles foram muito atentos, disciplinados e cumpriram com o necessário para vencermos o jogo. Todos se sacrificaram muito. Quando tivermos mais tempo para repetir no treinamento, haverá entrosamento maior e a qualidade de cada um vai crescer mais."

O treinador também falou sobre a confiança que dá uma vitória desse tipo.

"Resultado muito representativo para o Fluminense. Resultado que resgata a confiança dos jogadores. Passa para eles mensagem positiva, otimista, de que nós podemos, no segundo turno, colher outras vitórias e fazer o time se distanciar da zona do rebaixamento."

Por fim, Oswaldo ainda comentou sobre as condições do gramado do Mané Garrincha.

"Estava muito seco. Quando a equipe é muito técnica, acaba atrapalhando. Mas acabou ajudando. Quando o Corinthians precisou de agilidade, o gramado deixou o jogo mais lento. Time deles é muito rápido, dá muita velocidade na bola. Ficou elas por elas."