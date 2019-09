Cuiabá perde pênalti no fim e fica no empate sem gols com Paraná

Jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Durival Britto

Paraná e Cuiabá se enfrentaram neste sábado (14), no Durival Britto. A partida foi válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou gols, com direito a pênalti perdido pelos visitantes no final da partida.

O jogo

A primeira grande chance da partida ocorreu apenas aos 18’, com Felipe Marques, do Cuiabá. O atacante invadiu a área e bateu para o gol. O goleiro Thiago Rodrigues fez boa defesa.

Aos 24’, Bruno Rodrigues, do Paraná, caiu na área e a equipe tricolor pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. A equipe visitante assustou novamente aos 27’, com Rodolfo. O atacante recebeu o passe e bateu para o gol, novamente o goleiro do Paraná fez boa defesa.

E chegaram ao gol aos 33’, com Mateus Anderson. No entanto, o árbitro deu toque de mão do atacante e anulou o gol do Dourado. A pressão continuou e aos 38’, em cobrança de falta. Paulinho bateu, a bola desviou na barreira e passou perto.

O último lance de perigo foi para os visitantes, aos 44’, com Rodolfo. Toty cruzou na área e o zagueiro Eduardo Bauermann acabou se atrapalhando e a bola ficou com o atacante, que chutou para o gol, mas mandou para fora.

Aos três minutos da segunda etapa, o Dourado quase abriu o placar, novamente com Rodolfo, que dominou e bateu para o gol. A bola parou no travessão.

Apesar da oportunidade, o jogo seguiu sem grandes emoções. Aos 29’, foi a vez do Paraná chegar. Judivan recebeu o passe e bateu cruzado, a bola passou perto do gol. E aos 30’, Jenison bateu para o gol e a bola saiu em escanteio para o Tricolor.

A equipe visitante teve um pênalti a seu favor aos 40’ da etapa final. Toty foi empurrado por Bruno Rodrigues na área e a arbitragem marcou a penalidade. Paulinho cobrou e o goleiro Thiago Rodrigues defendeu.

Com o resultado, o Paraná se manteve na sexta posição na tabela, com 33 pontos. Já o Cuiabá caiu duas posições e agora é o nono colocado, com 32 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro. A partida será no sábado (21), às 11h. No mesmo dia, o Cuiabá recebe o Oeste, na Arena Pantanal, às 19h.