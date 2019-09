Depois de perder invencibilidade, Amadeu reclama do início apático do Vitória

Neste Sábado (14) Bahia e Guarani se enfrentavam na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe de Campinas entrou bem na partida e começou marcando gol, conseguiu segurar o placar e terminar a partida vitorioso. Já o time baiano não entrou bem no jogo, e se manteve perdido durante a partida. Resultando no fim da sua sequência invicta.

Após o jogo, Amadeu atual técnico do Vitória, deu entrevista em coletiva de impressa, explicando a derrota. Para o técnico, o Guarani entrou com mais atitude:

"Hoje foi um jogo em que a proposta do Guarani foi vir jogar, precisava de pontos. Tivemos espaço, mas o Guarani entrou, no início, a 100, e a gente entrou a 20, 30. No segundo tempo, viemos com outra postura, mesmo sem mudar as peças. O principal fator foi a atitude. Quando tivemos atitude, faltou o gol."

Ao analisar a performance da equipe, Amadeu falou das oportunidades perdidas:

"A gente manteve uma organização defensiva, e a ideia é que tivesse mais a bola. A gente teve um percentual de posse de bola maior. Criamos pelo menos, no primeiro tempo, mesmo não jogando bem, duas chances. A bola cruzou à frente da área com Rodrigo, ele não alcançou, e o cabeceio do Anselmo."

"No segundo tempo, tivemos pelo menos cinco oportunidades, três com Wesley: um cabeceio, que passou pela esquerda do goleiro, um diagonal lançado por Baraka, que ele dominou e fez a finalização no goleiro. E uma bola na quina da trave. Tivemos ainda finalização de Anselmo e cabeceio de Everton sena. Creio que, se a gente conseguisse duas bolas para dentro, poderia ter feito outra leitura do jogo. Não tem que analisar resultado, mas performance."

O técnico foi questionado sobre a atuação do Gedoz e falou sobre:

"Gedoz é um jogador que fez a formação toda dele no Uruguai jogando pelo lado esquerdo. Ele foi adaptado no Brasil jogando por dentro. Mas ele sempre trabalhou na esquerda. A maioria dos jogos dele comigo foi por esse lado"

Próximo jogo

O vitória irá enfrentar o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro. Na próxima terça, ás 21h30 pela 23ª rodada da Série B.