VAVEL Entrevista: cria do Vasco, Marquinhos do Sul celebra recomeço na carreira

O Esporte Clube Rio-São Paulo faturou de forma invicta o título do returno do Carioca B2, referente à terceira divisão estadual no último dia 15. A impressionante campanha se dá pelo consolidado projeto do clube, que abriga uma antiga promessa do Vasco, que busca a retomada na carreira e foi fundamental na conquista contra o Maricá, trata-se de Marquinhos do Sul.

Revelado na Colina em 2014, o atacante sempre foi considerado um atleta de grande potencial dentro do clube. Após algumas temporadas longe dos holofotes em equipes regionais, Marquinhos volta a se destacar no Rio-São Paulo e falou exclusivamente com a VAVEL sobre seu futuro, relembrando com carinho do seu antigo clube.

Reforço de peso para o modesto Alvinegro do Campinho, o jogador de 25 anos ressaltou a felicidade em ter acertado na escolha para recomeçar sua carreira.

"Tive algumas propostas antes de acertar com o Rio-São Paulo. Mas eu precisava de uma estrutura para recomeçar. Sabia dos riscos, acreditei no projeto e hoje está o resultado aí", afirmou Marquinhos.

Carreira

Campeão da Taça BH em 2013 enquanto juvenil no Vasco da Gama, Marquinhos era uma das maiores promessas do Gigante da Colina para 2014 junto de Thalles, Renato Kayser e Jordi. Com 1,67m, “the Flash” sofreu com poucas oportunidades no time principal, e apenas 10 partidas em duas temporadas fizeram o atacante deixar o Vasco sem renovar um novo contrato.

Com passagens pela Cabofriense em 2016, Bahia de Feira em 2017, Sergipe e Nova Iguaçu em 2018, o atacante está desde junho no EC Rio-São Paulo, por onde já se destacou na reta final do returno, sagrando-se campeão no Alvinegro, terceiro título profissional, junto do Carioca de 2015 e o campeonato sergipano 2018.

Recomeço

Principal nome da janela de transferências do Rio-SP, Marquinhos do Sul assinou vínculo de um ano com o clube, e após três meses de casa nova, o atacante que foi o maior destaque nas semifinais da B2 contra o Barra Mansa, com dois gols na partida que colocou o Alvinegro na decisão, conquistada sobre o Maricá por 2 a 0.

"Com certeza escolhi a equipe certa. Espero traçar caminhos vitoriosos aqui e recomeçar minha carreira", destacou o jogador em entrevista à VAVEL.

Com apenas cinco anos de carreira profissional, Marquinhos do Sul sonha em voltar ao grande cenário do futebol carioca, em especial, no Vasco. Cheio de boas lembranças, a antiga promessa do clube relembra sua passagem na Colina, e afirma estar na torcida pelo cruzmaltino.

"O Vasco sempre foi tudo pra mim. Sou muito grato a tudo que o clube fez e eu estou sempre na torcida por eles. Espero muito um dia voltar a vestir essa camisa", afirmou o atacante.

Até o momento, Marquinhos soma 13 partidas, quatro gols e oito assistências pelo Rio-São Paulo. Com sua melhor performance individual na carreira e titular absoluto, o jogador terá pela frente o maior desafio da temporada, junto ao clube: decidir o acesso à B1 contra o Barra Mansa. Sem datas definidas pela Ferj, dois jogos decidirão o time que vai para a segundona do carioca em 2020.