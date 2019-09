Em briga no meio da tabela, Operário-PR recebe a Ponte Preta

O Operário-PR recebe a equipe da Ponte Preta na noite desta segunda-feira, às 20h, no Germano Krüger, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B. As duas equipes estão próximas na tabela. Enquanto o Fantasma ocupa a oitava colocação com 32 pontos, a Macaca figura na 10ª posição com 31 pontos.

Operário com um desfalque e uma dúvida

A equipe de Ponta Grossa não contará com o artilheiro da equipe, Felipe Augusto, que recebeu cartão amarelo por reclamação na última partida, diante do Oeste, e agora cumpre suspensão automática. Além dele, Clayton é dúvida, já que sofre com a sequência de partidas, e o técnico Gerson Gusmão admite poupar o jogador.



"É cedo para dizer. Clayton vem numa sequência boa de jogos e está dentro da margem de desgaste. Ele tem qualidade individual, pensamos em poupá-lo na última rodada e vamos reavaliar", disse.

Felipe Alves, que teve boa estreia, não tem condições de aguentar uma partida inteira, e também deve ficar de fora.



"Temos que aguardar nossa avaliação e ter o cuidado com ele. Felipe Alves ficou mais de 10 dias sem fazer atividade e não suporta os 90 minutos, mas é um jogador interessante", comentou



O Fantasma deve jogar com: Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Allan Vieira; Jardel, Índio, Marcelo e Clayton; Lucas Batatinha e Schumacher.

Gilson Kleina tem dificuldades para escalar a Macaca

Kleina não está tendo um retorno fácil para a Ponte Preta. Desde que voltou ao comando da Macaca, o técnico venceu apenas uma partida em três rodadas, e tem uma grande parte do elenco no departamento médico. Marquinhos é o novo integrante do grupo dos lesionados. Ele saiu aos 32 minutos da primeira etapa, na partida contra do Vila Nova. O clube não detalhou o grau da lesão, mas confirmou que ele não jogará.

A lista de lesionados da Ponte Preta conta com: o lateral-esquerdo Guilherme Guedes, o volante Mantuan, o meia Rafael Longuine e o atacante Tiago Marques.

Com isso, o provável 11 inicial da Ponte é: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Camilo, Gerson Magrão (Alex Maranhão) e Everton; Marcondele e Roger.