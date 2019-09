Com gol no final, São Paulo arranca empate diante do CSA no Morumbi

Jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Morumbi

O São Paulo recebeu, na noite deste domingo (15), o CSA pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Saindo atrás, o São Paulo finalizou bem mais, mas teve dificuldades em marcar e o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Bustamante e Reinaldo.

CSA na frente e São Paulo empatando no fim

Os donos da casa começaram a partida botando pressão e terminaram a primeira etapa com 17 finalizações, mas faltou pontaria na hora do último passe. Aos nove minutos, Liziero recebeu no meio e arriscou de fora da área, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

O CSA, por sua vez, jogou mais fechado e apostou no contra-ataque. Aos 29 minutos, Euller também tentou de fora da área, com o pé esquerdo, mas Volpi só acompanhou.

A segunda etapa começou com um susto para os tricolores; aos quatro minutos, Euller foi levando a bola até perto da entrada da grande área e soltou uma bomba, que pegou no travessão.

Já aos 10 minutos, Apodi recebeu na esquerda, avançou e, na linha de fundo, tocou para trás, procurando Alecsandro, que não conseguiu o domínio. Após bate e rebate, a bola sobrou para Bustamante estufar a rede.

Depois de sofrer o gol, o São Paulo partiu para cima e teve boas chances com Pablo e Pato, mas faltava acertar o último passe. Aos 41 minutos, Dani Alves cruzou na área, Jordi saiu para tirar e a bola vai para o meio. Reinaldo chega com carrinho e deixa tudo igual no Morumbi.

Com esse empate, o Tricolor chega a 32 pontos e vai para a sexta colocação; já o CSA vai a 16 pontos e permance na 18° posição. Na próxima rodada, a equipe paulista visita o Botafogo, no sábado (21) e o CSA recebe o Ceará no domingo (22).