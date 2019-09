Léo sofre fratura na clavícula e desfalca Cruzeiro por tempo indeterminado

Após Dedé sofrer um trauma no tornozelo direito, o Cruzeiro tem outra baixa na zaga. Léo acabou fraturando a clavícula do ombro esquerdo.

A lesão ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo na partida contra o Palmeiras, no último sábado (13), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após cobrança de falta favorável ao time celeste, o defensor acabou dividindo com o goleiro Weverton e levou a pior.

Por meio de nota no publicada no site oficial do clube, o médico do Clube, Dr. Sérgio Campolina ressaltou que o atleta não precisará passar por uma cirurgia.

“O Léo sofreu um trauma no ombro esquerdo, no último lance do jogo contra o Palmeiras. Nesse trauma foi observada uma fratura da clavícula, sem desvio, que inicialmente não indica um tratamento cirúrgico".

Campolina não informou o tempo de recuperação, mais que o camisa 3 já está fazendo o tratamento.

"Ele já iniciou o tratamento conservador. Como qualquer fratura, não há um prazo pré-determinado para a recuperação, porque depende de sua consolidação para a liberação para a prática de esportes de contato. Vamos observar a evolução do atleta nas próximas semanas”.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara o Flamengo, no Mineirão. Para o duelo, Rogério Ceni deverá escalar Cacá e Fabrício Bruno na defesa celeste.