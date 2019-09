Livre no mercado, Guarín negocia com Flamengo após saída de Cuéllar

Apesar da boa fase na qual lidera o Brasileirão e é semifinalista da Libertadores, o Flamengo segue se movimentando para encorpar o já qualificado grupo de jogadores rubro-negros. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, da Gazetta dello Sport, Jorge Jesus teria dado sinal positivo para a contratação do colombiano Fredy Guarín, para substituir o negociado Gustavo Cuellar.

Guarín tem vasta experiência no futebol, com destaque na Europa. Formado nas categorias de base do Atletico Huila-COL, em 2003 já integrava o elenco principal do clube aos 17 anos. Hoje com 33, o volante soma dez temporadas na Europa, com passagens por Saint-Éttienne, FC Porto e Internazionale.

Conhecido pela habilidade em finalizar de longa distância, Guarín se destacou no futebol português, quando enfrentou por vezes, os times de Jorge Jesus.

Negociação

Apesar da relativa pressa do Flamengo em contar com o volante para os jogos contra o Grêmio, válido pelas semifinais da Libertadores, até o momento as partes buscam acordo, visto que, apesar de não pagar pela taxa de transferência, o salário do atleta é considerado elevado.

Guarín teria uma outra proposta em mãos, e mesmo que seja oriunda da Europa, a oferta pelo jogador é válida somente para a próxima janela de transferências, em janeiro de 2020, o que pode pesar a favor do Flamengo.

O jornalista afirma que recentemente Guarín teria negociado com o Brescia e Atalanta, ambos da Itália, mas as conversas não fluíram. Desde 2016 no futebol chinês, atualmente o jogador está sem clube.

O Flamengo mantém a postura de negociar em silêncio. As conversas estão na fase inicial, e até o momento os representantes não se reuniram pessoalmente. A informação do jornal italiano indica que o Rubro-negro deve oferecer um contrato até dezembro do ano que vem.

Carreira

Com 58 jogos pela seleção colombiana, Fredy Guarín integrou o plantel que foi à Copa de 2014 no Brasil. Pelo Porto são 116 partidas e 21 gols, enquanto jogou de 2008 até 2011. Contratado pela Internazionale por €11,00 M no ano seguinte, o jogador atuou por 141 vezes, marcando 22 gols pelo clube de Milão. Suas três temporadas seguintes foram no futebol chinês, defendendo o Shangai Shenshua. Ao todo foram 100 partidas e 28 gols.

Aval

Conhecido por Jorge Jesus, Guarín deve ocupar a vaga deixada por Cuellar, recém negociado com o futebol árabe. O "mister" considera o setor meio-campista defensivo uma das carências no elenco. Atualmente só o paraguaio Piris da Motta e os jovens da base Hugo Moura e Vinícius Souza são de origens na função de primeiro volante.