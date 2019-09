Chegou o grande dia! Internacional e Athletico-PR decidem título da Copa do Brasil

Segundo jogo da final da Copa do Brasil, disputado em Porto Alegre/RS. A ida foi vencida pelo Athletico-PR por 1 a 0. Não há o critério do gol fora de casa.

Está chegando a hora da grande decisão da Copa do Brasil 2019! Na noite desta quarta-feira (18), às 21h30, Internacional e Athletico-PR entram em campo no Beira-Rio para disputar o título da competição nacional.

Na primeira partida, o Athletico-PR saiu na frente com gol de Bruno Guimarães. Sem o critério do gol qualificado fora de casa, essa vantagem dá ao Furacão o direito de jogar pelo empate na casa adversária, enquanto o Colorado precisa vencer por dois gols ou mais de diferença.

O Internacional vai em busca de seu segundo título. A equipe gaúcha foi campeã em 1992, quando bateu o Fluminense. O Athletico está atrás de uma conquista inédita. O mais perto que chegou foi em 2013, quando disputou a final com o Flamengo e levou a pior.

D'Alessandro é dúvida

A preparação da equipe de Odair Hellmann se encerrou na véspera do jogo. O técnico comandou treino de portões fechados no Beira-Rio. Apesar do mistério, a equipe que vai a campo não deve ser muito diferente da que atuou na primeira partida. A principal dúvida fica por conta de D'Alessandro, que sentiu desconforto muscular no treino de domingo (15). Caso o argentino não entre em campo, Wellington Silva pode aparecer entre os titulares.

Guerrero foi decisivo na semi e é esperança para a final (Foto: Reprodução/SCI)

Rodrigo Dourado, Matheus Galdezani e Natanael formam o trio de desfalque do lado gaúcho da decisão.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Rubro-Negro motivação desde Curitiba

Também na manhã de terça, o Furacão treinou no CT Alfredo Gottardi, antes de embarcar para Porto Alegre. O técnico Tiago Nunes focou em treinamento de bolas paradas. Assim, o planejamento do clube era de seguir ao Beira-Rio e fazer o reconhecimento do gramado logo que chegasse à capital gaúcha, mas não foi possível. Uma tempestade impediu o desembarque da equipe, que ficou cerca de três horas no aguardo. Sendo assim, a opção foi por cancelar o último trabalho no estádio adversário.

Embarque athleticano foi carregado de apoio por parte dos torcedores paranaenses (Foto: Reproução/CAP)

Adriano, Jonathan, Bruno Nazário, Thiago Heleno, Camacho, Pedro Henrique, Abner Vinícius e Everton Felipe são as ausências por parte athleticana.

Provável escalação do Athletico: Santos; Khellven, Robson Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem

Wilton Pereira Sampaio (GO) é o árbitro principal da grande decisão. Ele será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Bruno Raphael Pires (GO). Braulio da Silva Machado (SC) é quem comanda o VAR.