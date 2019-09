Botafogo-SP vence Vila Nova com dois de Murilo Henrique e entra no G-4

Vila Nova e Botafogo-SP se enfrentaram nesta terça-feira (17), no Serra Dourada. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Murilo Henrique.

A primeira chegada foi do Botafogo-SP, aos seis minutos. Murilo Henrique bateu de fora da área e a bola passou perto da trave. E foi o próprio atacante que abriu o placar da partida, aos 20'. O jogador arriscou de fora da área, a bola foi desviada e morreu no fundo das redes.

O Vila respondeu aos 24', com Alan Mineiro. O meia arriscou de longe, mas a bola acabou indo para fora. E teve outra grande chance aos 36', com Gastón Filgueira. O lateral chutou da entrada da área e o goleiro Darley fez a defesa.

No entanto, foi o Botafogo que marcou outro gol e novamente com Murilo Henrique. Aos 41', Marlon Freitas bateu para o gol e o goleiro Rafael Santos deu rebote. O atacante aproveitou e marcou seu segundo gol na partida.

O segundo tempo começou com o artilheiro da partida tentando o terceiro. Logo aos dois minutos o atacante mandou para o gol e a bola parou no travessão. Aos cinco, foi a vez do time mandante chegar. Alan Mineiro jogou a bola na área e Bruno Mezenga cabeceou próximo ao gol.

E o atacante do Vila chegou de novo aos 22'. Romário cruzou e o jogador cabeceou, para nova defesa de Darley. No minuto seguinte, foi a vez de Gustavo Henrique finalizar e o goleiro do Botafogo-SP salvar mais uma. Na sequência, Bruno Mezenga foi flagrado em impedimento.

Com mais posse de bola, a equipe da casa chegou novamente aos 33', com Ramon. O volante cobrou falta direto e assustou o goleiro Darley. O time visitante conseguiu segurar a pressão e aos 42', tentou ampliar com Nadson, que bateu para o gol de fora da área e Rafael Santos defendeu sem problemas.

Como ficam

Com o resultado, o Botafogo-SP chegou aos 35 pontos e agora ocupa a quarta posição na tabela, na zona de classificação para a elite do Brasileirão. Já o Vila Nova permanece com 24 pontos, na 16ª posição, próximo à zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a 24ª da competição, o Botafogo-SP recebe o Operário, no estádio Santa Cruz. A partida será na terça-feira (24), às 19h15. No mesmo dia, às 20h30, o Vila Nova enfrenta o CRB, novamente no Serra Dourada.