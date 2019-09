Campeão da Série D, Brusque reforça equipe com destaque amazonense

Campeão da Série D deste ano, o Brusque já vem trabalhando para qualificar o elenco, que na próxima temporada, irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o meia-atacante Ronan foi anunciado pela equipe.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Amazonense de 2019, Ronan agradeceu a oportunidade e celebrou a chegada no time de Santa Catarina.

"Foi uma chegada tranquila, graças a Deus, uma boa recepção. É um momento importante, momento feliz da minha carreira, da minha vida. Espero fazer sucesso por aqui, empenho e trabalho não vai faltar", disse, antes de completar:

"Estou muito feliz também por ter fechado essa parceira com a KAH Sports, fico feliz pela confiança no meu trabalho. Sou um jogador que me dedico muito em todos os clubes que passo e por aqui não vai ser diferente", concluiu.

Ronan também foi eleito o melhor jogador do Amazonense de 2016, ano no qual levantou a taça da competição com o Fast.

Veja a ficha técnica:

Nome: Ronan Nunes Freitas da Cruz

Nascimento: 14/01/1995

Clubes:

FIGUEIREDENSE - AM

FC RENNAN'S - SUÍÇA

FAST CLUBE - AM

RIO NEGRO - AM

CAMPINENSE - PB

CEILÂNDIA - DF

NACIONAL - AM