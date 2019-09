Com inspiração nos anos 1990, Umbro divulga novo terceiro uniforme do Avaí

A Umbro e o Avaí divulgaram nesta sexta-feira (20) o novo terceiro uniforme do clube para o restante da temporada 2019. O fardamento, com inspiração nos fardamentos dos anos 1990, mantém as cores tradicionais do Leão da Ilha, mas tem listras e padrões diferentes e pouco convencionais.

#Canal95 no ar e o lançamento de hoje é para Nação Avaiana!

O terceiro manto do Time da Raça chegou.

E para ter aquela dica de como jogar no melhor estilo dos craques dos anos 90 é só ligar para: (48) 4042-0421.#NovoMantoAvaiano#Umbro95anos#DecadaDe90 pic.twitter.com/LXJMPKneRs — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) September 20, 2019

Esse uniforme está dentro da campanha da Umbro 'Canal 95', em que vários clubes terão fardamentos desenvolvidos com inspiração na última década do século passado. Também, está incluído na programação de aniversário do Avaí, que completa 95 anos no dia 01/09.

O novo manto traz as características das camisas tradicionais dos anos 90 produzidas pela @umbrobrasil.

⁰Considerada a década de ouro da nossa fornecedora, neste ano ela desenvolveu o terceiro uniforme de todos os seus Clube como uma releitura daquela época. #Umbro95Anos pic.twitter.com/Wlpzm55DhD — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) September 20, 2019

A estreia do novo uniforme do Avaí será na próxima segunda-feira (23) diante do Atlético-MG, na Ressacada, às 20h, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão, lanterna da competição, soma 13 pontos, mas só perdeu um de seus últimos quatro jogos na competição.