Na abertura do segundo turno, Santos recebe Grêmio em busca de se recuperar na tabela

No próximo sábado (21), às 21h, o Santos recebe Grêmio em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Vila Belmiro, tendo uma expectativa de bom público, com cerca de nove mil ingressos vendidos antecipadamente.

A arbitragem da partida será de Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta. Todos são do Paraná e são árbitros CBF. O VAR será comandado por Adriano Milczviski também vem do Paraná e é árbitro CBF.

Correndo atrás do líder

O Santos atualmente está na terceira posição, com 37 pontos, apenas dois atrás do Palmeiras e cinco atrás do Flamengo. Com apenas o Brasileirão para disputar, o alvinegro sonha com o título, mas apenas uma vitória nos últimos cinco jogos diminuiu a empolgação alvinegra. Por conta disso, o Santos busca se recuperar no campeonato.

Mas também acontecem coisas boas no Peixe. Felipe Jonatan é um dos jogadores do Santos convocados para a Seleção Olímpica. O lateral/meio campista falou sobre isso em coletiva na última sexta (20).

“Sou muito grato ao Santos por ter aberto as portas para mim. Passa um filme, até pouco mais de um ano atrás eu era quarto reserva no Ceará. Estou em uma equipe gigantesca, Seleção olímpica... Minha vida foi bem sofrida, infância dolorida por ter que vender roupas e frutas para ajudar. Passa um filme, sim, e graças a Deus tenho sido abençoado”.

Para a partida frente ao tricolor, o Santos não poderá contar com Gustavo Henrique, suspenso por conta de um terceiro amarelo. Além disso, ainda existe a situação de Evandro e Diego Pituca. Ambos estão se recuperando de lesão e são dúvidas para a partida.

O provável Santos é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Felipe Aguilar) e Jorge; Alison (Diego Pituca), Felipe Jonatan e Carlos Sánchez (Evandro); Soteldo, Eduardo Sasha e Marinho.

Subindo!

O Grêmio está na 8ª posição, com 28 pontos e tem mostrado uma melhora no Brasileirão. Nas últimas cinco partidas, o tricolor gaúcho soma três vitórias e dois empates, o que já deixa o time apenas cinco pontos atrás do São Paulo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Everton Cebolinha, convocado para a Seleção Brasileira mais uma vez, foi quem falou no Grêmio. Ele comentou sobre a chance de renovação com o tricolor mostrando otimismo.

”Está bem encaminhado. Espero que no final dessa semana ou semana que vem isso possa ser resolvido. Até brinquei que poderia fazer um contrato vitalício”.

Porém nem tudo está bem no Grêmio. No treino da última sexta, Jean Pyerre sofreu uma lesão na coxa direita e saiu carregado, sentindo muitas dores. Além dele o Grêmio não contará com Pedro Geromel, ainda se recuperando de uma lesão muscular.

O provável Grêmio é: Paulo Victor, Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.