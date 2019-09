Figueirense busca empate heroico contra Brasil de Pelotas, e sai da lanterna da Série B

Jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Estádio Bento Freitas

O jogo entra Brasil de Pelotas e Figueirense, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi quente na noite fria do Rio Grande do Sul. O Xavante abriu 2 a 0 com gols de Diogo Oliveira e Leandro Leite, mas viu o Figueirense empatar com dois gols de Willian Popp, dois gols nos fins das duas etapas da partida, que ocorreu na última quinta-feira (19), no Estádio Bento Freitas.

Com o resultado, o Brasil de Pelotas ficou na 11ª posição, com 29 pontos, podendo ainda perder três posições. Já o Figueirense deixa a lanterna da competição, agora ficando na 19ª posição, com 23 pontos, ainda podendo voltar para lá, dependendo do resultado do jogo do Guarani.

Xavante abre vantagem, mas leva susto no fim

A primeira jogada da partida resultou em gol na partida. Aos 15 minutos, Bruno Rangel abriu na esquerda para Diogo Oliveira, que bateu cruzado, forte e rasteiro, para vencer o goleiro e abrir o placar para os donos da casa! Quatro minutos, Diogo Oliveira bateu de longe e viu Matheus Vidotto defender perto da trave direita para salvar o Figueira de mais um gol.

Aos 22, em uma cobrança de falta pela direita, Leandro Leite desviou de cabeça, acertando a trave esquerda do goleiro Matheus e o vencendo, aumentando o placar da partida!

Aos 30, Matheus bateu de longe e a bola subiu muito, não sendo perigosa para o Brasil de Pelotas. Quatro minutos depois, após o bate rebate, Robertinho bateu em cima do goleiro e perdeu a chance de diminuir o placar. Pouco menos de um minuto depois, Tony bateu de longe e o goleiro Carlos Eduardo salvou o Brasil.

No apagar das luzes, em um cruzamento vindo da direita, do Guilherme, chegou em Willian Popp, que se jogou na bola e diminuiu o placar no fim do primeiro turno!

Segundo tempo quente no final

A primeira chance do Figueira foi logo no primeiro minuto, com Yuri Mamute, que bateu em cima do goleiro, perdendo a chance de empatar. Apenas aos 26 houve uma nova chance.

Patrick recebeu uma bola na entrada da área e bateu de lá mesmo, mas a bola saiu fraca e ficou nas mãos de Carlos Eduardo. Aos 41, em uma batida de fora da área, Carlos Eduardo voou para salvar o Brasil de Pelotas de levar o empate.

E, aos 44, o Figueirense chegou ao empate! Willian Popp bateu uma falta da entrada da área direto para o gol. Ela passou pela barreira e Carlos Eduardo nada pode fazer. Na comemoração do gol, Willian tirou a bandeira de escanteio de seu lugar e gerou uma confusão, e ainda rendeu um vermelho para o autor do gol. E assim o Figueira empata a partida no fim!

O Brasil de Pelotas volta aos gramados na próxima terça-feira (24), às 20h30, quando visita o América Mineiro. Já o Figueirense joga na mesma terça, às 21h30, recebendo o Bragantino. Ambos os jogos são válidos pela 24ª rodada da Série B.