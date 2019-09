Bragantino volta a vencer, goleia Londrina e dispara na liderança da Série B

O Bragantino, no último sábado (21), recebeu o Londrina pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O placar do jogo no Nabizão foi elástico, onde os donos da casa venceram a partida por 4 a 1, com gols de Claudinho, Morato, Matheus Peixoto e Robinho. Leo Passos descontou para o Tubarão.

Com a vitória, o Bragantino reencontrou os três pontos. Nos últimos dois jogos o Braga teve um empate e uma derrota. Com esse resultado, o Bragantino chega aos 45 pontos ganhos. O Londrina fica na 13ª posição, com 28 pontos, ainda podendo perder uma posição.

A partida

A primeira jogada de perigo da partida foi aos 12 minutos e resultou em gol. Claudinho, em uma falta perto da área, pela direita, cobrou direto pro gol, em um cruzamento que se tornou um chute. César deu um passo a frente e foi encobrido pelo cruzamento, que morreu na rede, abrindo o placar para o líder do Brasileirão!

Aos 14, Bruno Tubarão tentou a finalização de longe, mas César estava bem posicionado e ficou com a bola sem problemas. Apenas três minutos depois, Bruno tentou finalizar de longe mais uma vez e a bola passou raspando o travessão de César.

Após seis minutos, Morato ampliava o placar! Léo Ortiz bateu cruzado, forte, para Alemão tentar a finalização dentro da área, que desviou a bola e viu César salvar o Londrina, mas Morato estava lá no rebote para desviar para o gol!

Um minuto depois, em um erro de Julio Cesar, que chutou errado a bola atrasada nos pés do atacante do Londrina, Higor Leite tentou encobrir o goleiro que estava fora do gol, mas ele conseguiu voar e salvar o Bragantino.

Aos 30, Morato carregou a bola da esquerda para o meio e bateu forte, mas para fora, passando perto da trave direita de César. Aos 43, Higor Leite recebeu um ótimo cruzamento e cabeceou, mas mandou para fora, perdendo a chance de diminuir o placar do jogo.

Foto: Divulgação/Bragantino

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, um erro ocorre no meio de campo com a defesa do Londrina que deixa Claudinho livre. O atacante, que estava caindo, bateu de muito longe por ver Matheus Albino adiantado, mas o goleiro já tinha se posicionado e ficou com a bola.

Aos 13, em um contra-ataque, Bruno Tubarão arrancou e tocou para Matheus Peixoto, que chegou batendo e praticamente recuou para Matheus Albino.

Sete minutos depois, Claudinho foi lançado na área, fazendo um ótimo domínio e batendo forte, cruzado, mas viu Matheus Albino salvar o Tubarão com o pé! Na sequência da jogada, Ryller finalizou de longe e viu a bola passar raspando a trave direita de Matheus.

Aos 28, o Bragantino tocou a bola, rodando por todo o campo com seu torcedor gritando “olé” em cada toque. A jogada terminou com, pela direita, Claudinho cruzando para Matheus Peixoto bater forte e ver Matheus Albino espalmar. Apenas um minuto depois, Matheus Peixoto escapou em um passe errado de Bertotto e tocou para Claudinho. O atacante encobriu o goleiro e viu Léo Rigo tirar, mas com a mão, sendo expulso e fazendo o pênalti!

Matheus Peixoto foi calmamente para a bola e bateu no meio, com força, enquanto Matheus Albino caia para o lado direito. O Bragantino chegava ao terceiro gol!

Aos 35, Leo Passos arrancou e foi derrubado por Léo Ortiz, na área, ganhando um pênalti para o Londrina! O atacante que sofreu o pênalti foi para a bola e bateu no meio, mas Julio Cesar pegou com os pés. A bola ainda voltou para o meio da área e Leo Passos bateu forte e diminuiu o placar da partida!

No apagar das luzes, aos 47 minutos, Pedro Naressi lançou Aderlan, que deixou para Morato. O atacante pedalou para cima do defensor e tocou para Robinho bater forte, acertando o travessão e aumentando o placar para o Bragantino!

O Braga volta aos gramados na próxima terça-feira (24), às 21h30, quando visita o Figueirense. Já o Londrina recebe o Sport, às 19h15 da mesma terça-feira. Ambos os jogos são válidos pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão.