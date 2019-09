Atlético-GO vence Criciúma e cola na liderança da Série B

Jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Criciúma e Atlético-GO se enfrentaram nesta sexta-feira (20), no Heriberto Hülse. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Jorginho.

Gol logo no início marca a partida

O Dragão teve a primeira oportunidade aos sete minutos, com Mike. O atacante invadiu a área e bateu em cima do goleiro Bruno Grassi. Mas no lance seguinte, aos nove minutos, saiu o gol dos visitantes. Após cobrança de falta, o meia Jorginho chutou para o gol e abriu o placar.

O Criciúma respondeu aos 13 minutos, com Caíque. O lateral cabeceou para o gol e o goleiro Kozlinski fez a defesa. Já aos 17 minutos, em cruzamento na área, novamente o goleiro do Atlético saiu e tirou o perigo. E o jogo seguiu sem muitas finalizações. Mas aos 44 minutos o Dragão quase ampliou com Pedro Raul. O atacante cabeceou e a bola passou muito perto do gol.

E foi o jogador que protagonizou a primeira jogada de perigo do segundo tempo, aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, Pedro Raul cabeceou próximo à trave. Aos 18 minutos foi a vez do Tigre assustar. O lateral Marlon cobrou falta e o goleiro Kozlinski fez a defesa que evitou o empate.

Foi em nova jogada de bola parada que a equipe da casa chegou aos 22 minutos. O meia Daniel Costa cobrou falta direto para o gol e assustou o Dragão. Em seguida, o Atlético saiu em contra-ataque, mas Pedro Raul não conseguiu alcançar a bola lançada por Pedro Bambu.

O Tigre ainda teve mais duas oportunidades de igualar a partida. Aos 36 minutos, Vinícius chutou e o goleiro Kozlinski salvou. Já aos 41 minutos, após cruzamento de Daniel Costa, o atacante Lúcio Flávio tentou finalizar, mas acabou errando. Mas aos 46 minutis foi o Dragão que quase marcou o segundo, com Pedro Raul, que bateu para o gol e o goleiro Bruno Grassi espalmou.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 41 pontos, na segunda colocação, e se aproximou ainda mais do líder, Bragantino. Já o Criciúma permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro. A partida será na terça-feira (24), às 19h15. No mesmo dia, o Dragão duela com o Vitória, na Fonte Nova, às 21h30.