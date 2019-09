Sem vencer há três partidas, Goiás enfrenta Fluminense em confronto direto contra Z-4

Goiás e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), no Serra Dourada, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o início do segundo turno da competição. O Esmeraldino é o 15º colocado, com 21 pontos. Já o Tricolor vem logo depois, na 16ª posição, com 18 pontos conquistados.

Ao todo, foram 58 jogos, com vantagem do Fluminense, com 25 vitórias, contra 18 do Esmeraldino. Além disso, foram 15 empates. A última partida ocorreu em 28 de abril deste ano, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. O Goiás venceu por 1 a 0, com gol de Rafael Vaz.

O trio de arbitragem vem de Santa Catarina. Rafael Traci comanda a partida. Seus assistentes serão Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira. O responsável pelo árbitro de vídeo será Heber Roberto Lopes.

Goiás quer a vitória para espantar má fase

O Esmeraldino conta com a torcida para voltar a vencer e se afastar da zona de rebaixamento. Nas últimas três partidas foram três derrotas. Os resultados negativos foram contra o Fortaleza, 2 a 0, fora de casa, 2 a 1 para o Palmeiras, em casa, e, na última rodada, 3 a 0 para o Grêmio, fora de casa.

O técnico Ney Franco não divulgou a equipe que começará a partida, mas confirmou a volta do goleiro Tadeu, que sofreu uma pancada na cabeça na partida contra o Palmeiras. O goleiro desfalcou a equipe na última partida, mas treinou normalmente durante a semana.

O atacante Rafael Moura é a baixa da equipe. O atacante teve lesão na coxa esquerda constatada e deve ficar fora por até dez dias. A dúvida fica no meio-campo, que o treinador pode escalar três ou quatro jogadores no setor, adiantando Léo Sena.

A provável escalação é: Tadeu; Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson (Marcelo Hermes); Gilberto, Yago Felipe, Léo Sena e Giovanni Augusto (Leandro Barcia); Michael e Kayke.

Vitória afasta o Fluminense da zona de rebaixamento

O Tricolor tenta embalar uma sequência de vitórias para também fugir da temida zona da degola. Venceu duas das últimas três partidas. Bateu o Fortaleza, fora de casa, por 1 a 0, foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, fora de casa, em jogo atrasado, e venceu o Corinthians por 1 a 0, no Mané Garrincha.

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou Frazan como o substituto de Nino, suspenso por três amarelos, na zaga. Outro jogador que está fora da partida é Wellington Nem. O atacante não atuou na última partida por estar suspenso e seguirá fora para tratar de dores na coxa esquerda.

O volante Airton, que também estava suspenso, retorna ao time. No entanto, deve começar no banco. O também volante Yuri, que teve boa atuação na partida contra o Corinthians, deve seguir na equipe titular.

A provável escalação é: Muriel, Gilberto, Frazan, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan e Ganso; Nenê, Yony González e João Pedro.