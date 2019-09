Internacional recebe Chapecoense no Beira-Rio de ressaca após vice da Copa do Brasil

Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS; a partida começa às 11h (horário de Brasília)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, RS; a partida começa às 11h (horário de Brasília)

Após a amarga derrota na final da Copa do Brasil na última quarta-feira, o Internacional recebe a Chapecoense no Beira-Rio para buscar manter sequência positiva no Brasileirão. As equipes entram em campo às 11h, em partida válida pela 20ª rodada da competição, a primeira do returno.

No duelo do primeiro turno, em Santa Catarina, a Chape levou a melhor. Everaldo marcou duas vezes e garantiu a vitória para o time da casa pelo placar de 2 a 0 na Arena Condá. Atualmente a equipe catarinense busca recuperação no campeonato.

Foco no G-4

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Apesar do trauma pela perda da final da Copa do Brasil, Colorado vem de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Nos últimos três jogos, conquistou três vitórias, chegando aos 33 pontos e ao G-4, ocupando a quarta posição. A equipe quer se manter no grupo e continuar subindo.

Visando o confronto diante da Chape, o técnico Odair Hellmann comandou um treinamento tático na manhã deste sábado (21), no Beira-Rio. A atividade foi portões fechados e serviu para ajustar os últimos detalhes da equipe.

Disputando apenas o Brasileirão, é provável que o técnico mande a campo o que tem de melhor disponível, ainda sem a presença de D’Alessandro que está lesionado. Assim, Wellington Silva deve continuar na equipe, repetindo o time que iniciou contra o Athletico.

Para fugir do rebaixamento

Foto: Márcio Cunha/Chapecoense

A Chapecoense tem novidade no comando. Buscando recuperação no campeonato, a equipe terá a estréia do técnico Marquinhos Santos, ex-Juventude, que assume com o time na 19ª posição, com 14 pontos somados.

Também na manhã deste sábado, em Viamão, o time encerrou a preparação para a partida. O técnico Marquinhos comandou um treino tático e atividades de bola parada, focando tanto a parte ofensiva quanto defensiva.

O comandante já deve promover mudanças no time. Para a partida, conta com o retorno de Douglas, Henrique Almeida e Camilo. Já o desfalque fica por conta de Gustavo Campanharo, que tem lesão na coxa.