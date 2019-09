Guarani tem gol mal anulado, mas vence Paraná e deixa zona de rebaixamento

Guarani e Paraná se enfrentaram neste sábado (21), no Brinco de Ouro. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre venceu por 1 a 0, graças ao gol de Michel Douglas, no Estádio Brinco de Ouro.

O Paraná chegou aos seis minutos, com Jenison, que mandou a bomba de longe e o goleiro Klever fez boa defesa. Aos 14, nova chance pro Tricolor, dessa vez com Bruno Rodrigues, que chutou e a bola passou perto do gol do Guarani.

O Guarani assustou aos 16, em cobrança de falta. Bidu jogou na área e Jhony Santiago desviou para fora. E tentou novamente aos 21, com Igor Henrique, que tocou para Davó, mas Thiago Rodrigues fez o corte. No entanto, já era marcado impedimento no ataque do Bugre.

O primeiro tempo seguiu com poucas jogadas perigosas, mas com muitos cartões para as equipes. Três jogadores do Tricolor foram amarelados até os 27 minutos. Em seguida, foi a vez do time da casa levar dois cartões amarelos em apenas três minutos.

O Bugre começou o segundo tempo partindo pra cima e marcou logo no primeiro minuto, com Davó. Após cruzamento de Lenon, o atacante mandou para o fundo das redes. No entanto, o árbitro anulou o lance, pois o assistente marcou impedimento. Mas o jogador estava em condição legal.

Aos 14, o Tricolor saiu em contra-ataque e Guilherme Santos tentou o cruzamento, mas acabou chutando em cima da zaga. Já aos 19, Jenison chutou, mas acabou isolando. E aos 23' Pimentinha chutou e a bola passou perto.

Mas foi o Bugre que abriu o placar, aos 30, com Michel Douglas. Arthur recebeu o passe e cruzou para o atacante, que mandou para o gol. Foi o quinto gol do jogador na competição. O Paraná tentou o empate aos 39, com Leandro Almeida, mas Klever fez ótima defesa.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 25 pontos e subiu para a 15ª posição, fora da zona de rebaixamento. Já o Paraná permanece com 33 pontos e caiu para a oitava posição na tabela.

Na próxima rodada, o Bugre recebe o Criciúma, no Brinco de Ouro. A partida será na terça-feira (24), às 19h15. O Tricolor recebe a Ponte Preta, na quarta-feira (25), no Durival Britto, às 19h15.