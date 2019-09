Coritiba demite Umberto Louzer após derrota em casa para CRB na Série B

O Coritiba perdeu mais uma na Série B do Brasileiro neste sábado (21) em casa, no Couto Pereira. Por 2 a 0, o CRB venceu o clube da capital paranaense.

Em jogo conturbado com três expulsões, duas do lado verde e outra para o visitante, o Coxa acumula a quarta derrota seguida, além de dois empates, que resultou na demissão do técnico Umberto Louzer.

A informação foi anunciada em entrevista coletiva por Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Coxa.

"Pedir desculpa ao nosso torcedor. Nós estamos envergonhados. Nestas horas a gente tem que tomar uma decisão e infelizmente é uma decisão difícil pelo bom profissional e pelo caráter do Umberto, mas infelizmente nós estamos nos desligando do treinador e em breve nós faremos alguma comunicação sobre o novo treinador. Futebol é resultado. Eu entendo que muitos da imprensa criticam a troca e as vezes a pressa em uma troca, acho que não é o caso. Foi pensado, nós tínhamos essa decisão em mente caso o resultado não acontecesse. A instituição não pode ser prejudicada". - afirmou.

O treinador chegou ao time no final de fevereiro e teve muitas críticas pelo trabalho, mas contou com uma boa sequência após a parada da Copa América. Durante toda a competição, foram nove vitórias, sete empates e sete derrotas.

O Coritiba, que chegou a ocupar as primeiras colocações do campeonato, agora segue na 8ª posição, com 34 pontos. O jogo da 24ª rodada, contra o Cuiabá, foi adiado.