Mesmo com derrota, Rogério Ceni enxerga Cruzeiro em evolução: "Postura hoje é muito melhor"

O Cruzeiro chegou à sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e se viu tendo que passar a semana na zona de rebaixamento, em 17º. Apesar de boa atuação, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o líder Flamengo, com gols de Gabigol e Arrascaeta. Thiago Neves foi o autor solitário por parte dos cruzeirenses.

O técnico Rogério Ceni reconheceu pontos positivos na equipe e citou as características que modificaram o clube após sua chegada, sendo percebido por ele na derrota que aconteceu neste sábado (21).

“A postura do Cruzeiro hoje é muito melhor, de um time que quer vencer, finaliza bastante para o gol, cria bastante oportunidades, tem velocidade nos seus contragolpes, recompõe de maneira mais rápida. As mudanças já existiram, o que precisa existir é a mudança do resultado final do jogo”, ressaltou.

Algumas opções de Ceni vêm incomodando a torcida. David esteve presente entre os titulares em todas as sete partidas do time estrelado com o novo comandante, no entanto, o atacante não vem caindo nas graças do torcedor, que se questiona da insistência do técnico.

Ainda sem iniciar uma partida no banco sob o novo comando, o treinador não descartou uma possível poupada ao atleta, e recordou de suas participações a gols que contribuíram para as únicas duas vitórias de Ceni até aqui.

“O David participou de muitos minutos de jogo. Ele não fez gol nos últimos jogos, apesar de ter dado assistência no jogo contra o Avaí e Vasco. É um jogador jovem do clube, que tem potencial, força. Mas, nada impede que a gente rode este atleta, quem sabe. São jogos consecutivos. Perdeu um gol, em jogada que a gente treina muito no CT, teve a grande oportunidade dele de cabeça”.

As recentes boas aparições, mas sem o resultado como consequência foi lamentada. Segundo Rogério Ceni, a situação pede o constante apoio da torcida, além disso, valorizou bons rendimentos diante de fortes times com realidades diferentes. Contra o Flamengo, apesar de superioridade em posse de bola (58% contra 42%) e nas finalizações (13 contra 9) por parte do adversário, a valorização esteve em lutar de igual para igual.

“Acho, sinceramente, que a gente vem jogando bem melhor jogo após jogo. Jogamos melhor contra o Palmeiras – pegamos um adversário difícil dentro de casa -, fomos melhor hoje contra o Flamengo, adversário de um nível mais alto. O torcedor não pode desistir do time, assim como nós não podemos desistir de tentar evoluir a cada partida".

Agora, o Cruzeiro tem compromisso no meio da semana (25) contra o Ceará, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, buscando encerrar o jejum de vitória