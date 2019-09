CSA bate Ceará, soma a quarta vitória e deixa Z-4

Na tarde deste domingo (22), o CSA recebeu o Ceará, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 17 anos sem vencer o Vozão, o time azulino saiu do jejum e finalizou a partida vencendo por 1 a 0. Com o resultado, o Azulão chega aos 19 pontos e sobe para a 16ª colocação; já o Ceará fica com 22 pontos, na 13ª colocação da tabela.

Confirmando a boa fase

Em uma sequência de dois jogos sem perder, CSA saiu vitorioso no confronto contra o Ceará. Num primeiro tempo difícil, o clube teve uma oportunidade logo aos 14': o centroavante Alecsandro ficou na cara do gol, mas Lucas França fez uma grande defesa. Aos 39', perigo para o time da casa, Lima cortou dois marcadores e chutou, mas Jordi fez grande defesa impedindo o time de marcar. Já no segundo tempo, o lateral-esquerdo Carlinhos recebe bola de Apodi, passa fácil pelo marcador e manda pra dentro do gol, abrindo o placar no Rei Pelé.

Não foi o seu dia

Apesar das boas finalizações e boas oportunidades na partida não deu paro time cearense. A equipe entra bem em campo, logo nos primeiros minutos do jogo, William rouba a bola e acerta bem o chute, mas Jordi faz uma grande defesa. Aos 24', o atacante Leandro Carvalho corta Naldo e bate no canto. Novamente Jordi defende. No segundo tempo, aos 6', João Lucas bate, a bola acerta na barreira e sobra para Felippe Cardoso, que finaliza para o gol, mas o assistente marca impedimento. Logo em seguida, nos 10', Felippe Cardoso novamente tenta, após receber na direita, chuta, mas bola carimba o travessão. Aos 35', meia central Lima bate da entrada da área e assusta goleiro do CSA.

Próximos jogos

CSA irá até o Pacaembu, enfrentar o Palmeiras na próxima quinta (26), às 19h15. Já o Ceará irá receber o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 19h30, próxima quarta (25), pela 21ª rodada do Brasileiro.