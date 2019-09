Náutico vence Juventude nos pênaltis e encara Sampaio Corrêa na final da Série C

Jogo de volta válido pela semifinal da Série C, disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife

O Náutico está na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), o Timbu derrotou o Juventude no tempo regulamentar por 2 a 1 e levou a melhor na disputa de pênaltis. Álvaro marcou os dois gols do time alvirrubro, enquanto Genílson descontou para o Papo.

Enquanto o Juventude se despede da atual temporada, o Náutico terá pela frente o Sampaio Corrêa na decisão. As duas equipes se enfrentam nos próximos dias 29 de setembro e 6 de outubro. O primeiro confronto ocorre no Estádio dos Aflitos e a finalíssima no Castelão, em São Luís.

Massacre alvirrubro

O Náutico entrou em campo disposto a se impor. Pressionando desde o primeiro minuto, a equipe alvirrubra não deu sossego ao Juventude. O fruto da pressão foi colhido quando Hereda acertou um belo cruzamento e Álvaro cabeceou firme para abrir o placar.

Logo em seguida, Diego Silva derrubou Rafael Bastos na área e o árbitro marcou pênalti para o Juventude. Eltinho cobrou, mas acertou a trave. Pouco tempo depois, o Timbu ampliou. Jean Carlos cobrou escanteio e Álvaro apareceu novamente para testar firme e ampliar a vantagem alvirrubra.

Tudo mudou

O panorama da partida foi outro na etapa final. Com a saída de Jean Carlos, o Náutico perdeu o poder ofensivo e foi sendo acuado pelo Juventude, que partiu para cima devido à necessidade de buscar o placar. Logo no início, Gabriel Poveda quase marcou de cabeça, obrigando Jefferson a fazer uma grande defesa.

Depois de muita insistência, o time gaúcho conseguiu balançar as redes. Após um cruzamento para a área, Genílson apareceu e testou firme para descontar. Antes do apito final, Jefferson salvou o Náutico no chute de Breno e levou a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Jiménez, Josa e Maylson fizeram para o Náutico. Eltinho, Genílson e Braian Rodriguez deixaram tudo igual para o Juventude. Na sequência, Denner parou em Jefferson e Álvaro mandou por cima. Na última série, Dalberto mandou para fora e Matheus Carvalho garantiu o Náutico na decisão da Série C.