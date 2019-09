Luxemburgo exalta evolução do elenco e critica decisão do VAR: "Futebol tem contato"

proximNo primeiro jogo do returno do Campeonato Brasileiro, Vasco e Athletico-PR ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Madson e Danilo Barcelos, de pênalti. Apesar de sua equipe sair atrás do placar e conseguir buscar o empate, Vanderlei Luxemburgo lamentou a decisão do VAR em anular o que seria o gol de desempate, do volante Raul e criticou a maneira como o rival se comportou em campo.

O árbitro da partida, Anderson Daronco, anulou a jogada após fazer a revisão no vídeo e enxergar um pisão de Henríquez no goleiro Santos. Segundo Luxa, faltou sensibilidade da arbitragem no lance.

"Futebol tem contato, tem horas que é difícil de evitar. O cara está ali. Fiz questão de ver o lance. Não vi em momento algum a intenção do Henriquez de pisar o pescoço do cara (Santos). Ele está caído e não tem como ele (Henriquez) fugir do choque ali. Não teve intenção de sair pisando. Falta sensibilidade do VAR de entender que não conseguiu fugir do choque. Henriquez não é jogador violento. É um choque que simplesmente acontece", disse o treinador do Vasco.

Apesar da vitória não ter vindo, a torcida presente reconheceu o desempenho da equipe para buscar o placar contra o atual campeão da Copa do Brasil e aplaudiu a equipe na saída de campo. O Athletico chegou ao primeiro gol com o lateral Madson, ex-jogador do Vasco. Durante a coletiva, o técnico cruz maltino destacou o bom momento do adversário, mas lembra que não é a primeira vez que praticam a cera e o "antijogo".

"A torcida abraçou o time. Em momento algum vi a torcida se voltar contra a equipe. Viu que estávamos dentro do jogo. Enfrentamos uma grande equipe, acabou de vencer a Copa do Brasil. Vem de um ano e meio pronto, base, treinador, é difícil de conquistar vitória. Ganharam do Flamengo, Inter, venceram a Copa do Brasil. É o time mais argentino hoje do Brasil. É o que mais toma tempo de jogo. Com queda, morosidade no atendimento, ganhando tempo na lesão."

"É um time que sabe estar com resultado e fazer coisa que argentino faz muito bem. Santos e Athletico na Vila Belmiro também teve isso. Fizeram anti-jogo a todo momento. Caindo, caindo, ganhando tempo. Mas não quero tirar mérito deles, não. Ganhamos um ponto, não perdemos dois não", finalizou Vanderlei Luxemburgo.

Agora, na próxima rodada, o Vasco visita o Corinthians. às 11h do domingo (29).