Goleiro Samuel se despede do Penapolense e projeta futuro no futebol

O arqueiro Samuel, de 30 anos, encerrou sua passagem pelo Penapolense depois de seis anos de casa, no qual pode conquistar o Troféu do Interior em 2014, batendo o São Paulo nas quartas de final do Paulista. O goleiro admite algumas propostas e diz aguardar definições.



O jogador defendeu o Penapolense desde seus 24 anos. No período, teve uma breve passagem pelo Joinville e XV de Piracicaba, mas se consolidou com goleiro do Pantera do Noroeste.



- Depois de seis anos chega ao fim meu contrato com a Penapolense, sou muito grato a esse clube por todo apoio que me deram. Tenho algumas propostas e estou analisando junto com meu empresário - afirmou Samuel.



O goleiro sempre foi um líder em campo para a Penapolense, e teve seu melhor momento no Campeonato Paulista de 2014, no qual foi decisivo na partida das quartas de final. O atleta foi responsável por uma grande defesa de pênalti e ajudar a equipe na classificação contra o São Paulo.



- Foram mais de 300 jogos com a camisa do clube, uma história bonita com títulos. Tenho uma lembrança muito boa quando fomos campeão do interior, eliminando o São Paulo, pelo Paulista, no Morumbi, no qual pude pegar o pênalti e ser decisivo - finalizou.