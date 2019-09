Rapinoe conquista The Best e pede união de esportistas na luta pela igualdade

Bicampeã da Copa do Mundo, Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do planeta na temporada 2018-20. A americana desbancou a compatriota Alex Morgan, que ficou em segundo e a inglesa Lucy Bronze - terceira.

Destaque no mundial sediado na França e da seleção dos Estados Unidos, a meia marcou seis gols, sendo a artilheira e atleta da competição.

Assim que recebeu o prêmio The Best, nesta segunda-feira, Rapinoe agradeceu as pessoas que possuem passagem na sua vida e destacou o grande ano para futebol feminino.

"Estou sem palavras. Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família, minha namorada que não pôde estar aqui, muito obrigada por todo o apoio em todos estes anos. Todos meus treinadores e treinadoras em toda a minha vida. Todas minhas colegas de equipe. Muito obrigada a todas as jogadoras com quem joguei no passado. Como Infantino falou, foi um ano incrível para o futebol feminino. Para quem só notou isso agora, só está um pouco atrasado, mas está tudo bem, estamos só começando. Foi realmente incrível, a Federação da França e Fifa fizeram uma grande Copa do Mundo, fazer parte foi é indescritível, o público, a qualidade no campo, foi incrível".

Jogadora do Reign FC, dos Estados Unidos, Rapinoe finalizou com um discurso da luta pela igualdade. Ela reforçou que todos precisam se posicionar e agir pela causa.

"Uma das histórias que me inspiraram muito esse ano foi de Raheem Sterling e Koulibaly. Se todo mundo se posicionasse contra o racismo como todas essas pessoas se posicionaram, se todos se posicionassem contra a homofobia como as jogadoras LGBT fazem para jogar futebol. Se realmente queremos mudanças, precisamos de todo mundo se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, pela igualdade de pagamentos".

Confira o discurso completo

'Vou falar algumas das histórias que mais me inspiraram neste ano. Sterling e Koulibaly são jogadores incríveis em campo, tiveram que encarar o racismo neste ano e provavelmente na vida inteira. A garota iraniana que colocou fogo em si mesma porque não pode entrar no estádio. O único jogador da MLS, Collin Martin, que já declarou sua orientação sexual e todas as outras atletas do feminino LGBTQ , que lutam por tantos anos para jogar o esporte que amam e também para lutar contra a homofobia.

Todas essas historias me inspiram, mas também me deixam um pouco triste e desapontada. Sinto que, se realmente queremos ter mudanças significativas, o que acho mais inspirador, seria se todos, e não só Sterling, Koulibaly, ficassem tão indignados como eles ficaram, se tod omundo ficasse indignado com homofobia alem das atletas LGBTQ. Se todos ficassem indignados com a questão de diferença de salários (equal pay), e a falta de investimento além das mulheres, isso seria mais inspirador pra mim.

Temos uma grande oportunidade sendo jogadores de futebol profissionais, temos tanto sucesso financeiro e de outras formas, como nas nossas plataformas. Eu peço a todo mundo aqui, porque acho que todos aqui tem o poder de fazer algo.

Empreste sua plataforma para outras pessoas, ajude outras pessoas, compartilhe seu sucesso, temos uma oportunidade única, diferente de todos os esportes no mundo, para usar esse lindo esporte para realmente mudar o mundo para melhor. Isso que peço para todos, espero que levem em seus corações e façam algo, qualquer coisa. Temos um poder incrível neste salão. Obrigada, é uma honra''.

Melhor goleira: Van Veenendaal

Uma das novidades da premiação, foi a posição de goleira, que como a masculina, ganhou uma categoria. A holandesa Sari van Veenendaal levantou o troféu. A atleta foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2019. Ela conseguiu o feito de segurar as americanas no final - sempre marcaram até os 15 minutos. A boa atuação na competição rendeu a luva de ouro.