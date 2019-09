Herói do CSA, Carlinhos comenta gol: "Jogada característica minha"

Ela veio pela quarta vez! Sim, a vitória voltou a reinar no fim de semana alagoano. Contra o Ceará no Trapichão, o CSA conheceu seu quarto triunfo no Brasileirão. Por quanto? 1 a 0 para o time de Maceió graças ao golaço de Carlinhos, herói da tarde, aos 19 minutos do segundo tempo. E não foi por acaso, ein?!

Depois do jogo, em entrevista ao canal Premiere, o lateral-esquerdo relembrou seu histórico de gols com a perna direita, mesmo sendo canhoto.

"Essa é uma jogada característica minha. Só buscar aí... Tenho quase dez gols com a perna direita. Tem gol meu assim jogando no Fluminense, no São Paulo, no Santos, eu sempre fiz gol assim. Fazia um tempo que não fazia gol desse jeito, mas acredito que tudo tem seu tempo. Hoje saiu."

Sendo peça importante do elenco alagoano, Carlinhos agora se prepara com o restante do grupo para a próxima rodada: Palmeiras no Allianz Parque, às 19h15 da quinta-feira (26).