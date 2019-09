Flamengo e Inter se reencontram, agora na briga pelo título do Brasileiro

Dia de reencontro. O Flamengo recebe o Internacional nesta quarta-feira (25), às 21h30 no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a quarta partida entre as equipes nesta temporada e o retrospecto está muito parelho: uma vitória para cada lado e um empate.

O último duelo entre as equipes foi pela Libertadores, o Rubro-Negro levou a melhor vencendo a ida por 2 a 0, no Maracanã, e empatando o jogo da volta por 1 a 1, no Beira-Rio. No Brasileirão, o colorado foi uma das únicas equipes que bateu o Mengão, as equipes se enfrentaram na segunda rodada, com o placar de 2 a 1 para os gaúchos, o Flamengo ainda estava sob o comando de Abel Braga.

Nesta quarta, o jogo acontecerá às 21h30 no Maracanã, com arbitragem paulista de Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o responsável pelo VAR.

Manter a sequência e ganhar gordura

Flamengo tenta manter sequência de vitórias diante do Internacional. (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Além dos três pontos, o clássico nacional vale para manter o bom momento Rubro-Negro, que tem sete vitórias seguidas na competição. Esta é a melhor fase do clube no Brasileiro, superando os recordes de 1978, 1982 e 2015, quando venceu seis partidas em sequência.

A partida também conta com um ingrediente especial, o Flamengo não perde para o Internacional, no Maracanã, desde 2015. Na última vez, o atacante Paolo Guerrero, hoje no colorado, ainda defendia as cores do clube carioca.

Para manter a escrita, o técnico Jorge Jesus tem todos os jogadores à sua disposição e deve levar a campo o seguinte time: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

No próximo meio de semana, o Flamengo tem o duelo mais importante do ano, contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores. No entanto, a tendência é que o Mais Querido entre com força máxima diante do Inter.

Juntando os cacos e sentimento de revanche

Nico López em entrevista coletiva. Foto: Ricardo Duarte / Internacional.

Do lado colorado, a expectativa para o jogo é grande e tem um clima de revanche. A derrota na final da Copa do Brasil para o Athletico Paranaense, em casa, foi uma ducha de água fria para os gaúchos, que agora juntam os cacos para a disputa do Brasileirão. Na Libertadores, a eliminação também aconteceu no Beira-Rio, justamente para o Flamengo.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), no CT Parque Gigante, o atacante Nico López falou sobre a expectativa para a partida:

"Vai ser um jogo difícil. Eles são o melhor time no Brasil, estão jogando bem, mas a gente está trabalhando para fazer um jogo perfeito e tentar conseguir a vitória. A gente tem um bom elenco e podemos fazer uma boa partida lá. Sabemos que eles jogam muito, têm time qualificado, mas temos bons jogadores, estamos treinando para conseguir uma vitória lá. Vai ser um jogo lindo."

Sobre o sentimento de revanche, o uruguaio afirmou:

"Sim. óbvio. Isso ficou na minha cabeça um bom tempo. Mas o futebol é assim. Tem que mudar rápido. Não pode ficar pensando nisso. A gente tem dois meses para brigar pelo título do Brasileirão."

O Internacional também conta com uma boa sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, foram quatro vitórias nos últimos quatro jogos, sendo apenas uma fora de casa. Agora tenta bater o líder e encurtar a distância de nove para seis pontos.

Para isso, o técnico Odair Hellmann deve levar a campo o seguinte time: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nico López e Wellington Silva; Paolo Guerrero.

Rodrigo Dourado, Matheus Galdezani, D'Alessandro e William Pottker são desfalques certos, por lesão. Nonato e Rafael Sóbis seguem sendo acompanhados de perto. A previsão é de que estejam à disposição e entrem em campo.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Flamengo, com 45 pontos, seguirá líder qualquer que seja o resultado. Já o Internacional, caso vença, poderá chegar aos 39 e terminar a rodada na terceira colocação.