Londrina recebe Sport em busca da reabilitação

Na noite desta terça-feira (24), às 19h15 (de Brasília), Londrina e Sport se enfrentam pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida acontece no Estádio do Café, em Londrina.

O Tubarão amarga uma sequência ruim - uma vitória nos últimos cinco jogos, e busca, diante do seu torcedor, o triunfo para abrir distância do pelotão de baixo. Já o Leão da Ilha, que perdeu do América-MG na última rodada, quer recuperar os pontos perdidos no Paraná e abrir distância no G-4.

Léo Passos vive expectativa pela titularidade

Apesar da fase ruim do Londrina, uma peça tem se destacado na equipe do técnico Cláudio Tencati. Léo Passos, atacante emprestado pelo Palmeiras, fez dois gols nos últimos dois jogos contra Coritiba e Bragantino, respectivamente, e vive a expectativa de começar o jogo contra o Sport.

Com a saída dos atacantes Safira (para o CSA) e de Dagoberto, que decidiu pela aposentadoria, o atleta disputa a concorrência com Júnior Pirambu, destaque do Brusque, campeão da Série D, e crê na sua versatilidade para ganhar a vaga.

"Eu sou um 9 mais móvel, não sou o 9 que fica mais dentro da área. Acho que consigo jogar fora da área também, fazer movimentações curtas pela lateral. Acho que essa é a grande diferença (com Júnior Pirambu), mais pelo posicionamento", disse Léo.

Mesmo fora de casa, Sander quer recuperação do Sport

Com a derrota por 2 a 0, diante do América-MG, na Ilha do Retiro, o capitão Sander quer a recuperação do Rubro-Negro pernambucano já nesta rodada. Mesmo sabendo que não vai encontrar moleza, Sander, lateral-esquerdo e capitão do Leão fala em 'aproveitar a oportunidade' contra o Tubarão para se recuperar do revés na partida anterior.

"A oportunidade está aí na frente. Não podemos esperar para fazer as coisas porque lá na frente vai ter outra. É agora. Se o passo é esse, vamos dar. Não podemos esperar a próxima oportunidade. É agora. Pecamos nesse jogo. Em casa era para ter o resultado positivo", avaliou.