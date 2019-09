Guarani bate Criciúma e se distancia do Z-4 da Série B

Jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, sendo disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa

Na última terça-feira (24), o Guarani recebeu no Brinco de Ouro da Princesa o Criciúma, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi morno, mas com um gol de Luiz Gustavo, o Bugre saiu de campo com os três pontos.

Com a vitória, o Guarani chegou aos 28 pontos, ficando na 15ª posição – ainda podendo perde-la ao final da rodada. Já o Criciúma ainda está em uma situação ruim na tabela. Na 19ª posição, o Tigre está com 23 pontos, mesma pontuação do lanterna Figueirense, que ainda joga no rodada.

A partida

A primeira chance foi aos seis minutos, em um escanteio pela direita, que Marlon bateu fechado e obrigou Kléver a salvar o Guarani.

Aos 33, Wesley conseguiu achar Marlon na área, pela esquerda, que bateu pro meio e Foguinho desviou para uma bela defesa de Kléver, mas a bola ainda ia para as redes, até Luiz Gustavo chutar para longe. Nove minutos depois, Bruno Souza bateu de longe e colocou a bola por cima do travessão, com perigo para Luiz.

O primeiro tempo foi de poucas chances, com um jogo mais travado no meio de campo, com o Guarani tendo mais a bola (70% de posse de bola), mas com apenas uma chance de perigo. Já o Criciúma chegou algumas vezes pelos lados, mas também não foi criativo na partida.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Michael Douglas recebeu uma ótima bola pela esquerda e tocou para Davó, que desviou e viu Luiz voar para pegar a bola no canto direito.

Aos 10, Andrew carregou da direita para o meio e bateu de fora da área, mandando a bola por cima do travessão, com perigo para Kléver! Seis minutos depois, pela direita, Davó passou por dois marcadores e bateu forte, cruzado, mas viu Luiz salvar o Tigre.

O jogo se manteve morno, mas aos 31 minutos, Luiz Gustavo abriu o placar! Em um escanteio vindo da esquerda, batido por Thallyson, Luiz Gustavo se movimentou bem e cabeceou forte, pro chão, vencendo o goleiro Luiz, fazendo o gol! Na sequência, Marlon bateu uma falta na área e Derlan se jogou na bola, mas mandou ela pra fora.

Em um cruzamento de Davó vindo da direita, Ricardinho tentou o cabeceio, errou e a bola sobrou para Renan, que bateu para uma belíssima defesa de Luiz. No rebote, o próprio Ricardinho bateu, mas acertou a rede pelo lado de fora.

O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira (27), às 20h30, quando visita o Brasil de Pelotas. Já o Criciúma joga no sábado (28), às 11h, recebendo o Botafogo-SP.