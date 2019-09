Vila Nova reage em cinco minutos e busca empate diante do CRB

Partida realizada na noite desta terça-feira (24), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019.

Em jogo realizado na noite desta terça-feira (24) no Estádio Serra Dourada em Goiânia, Vila Nova e CRB se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. O Galo abriu dois de vantagem com Léo Ceará e Alisson Farias, mas cedeu rapidamente o empate com Alan Mineiro e Patrick Marcelino.

Tudo indicava um quadro novamente desastroso ao Vila Nova. Seis jogos sem balançar as redes em casa, péssima fase, dentro da zona de rebaixamento e com protestos da torcida com setas para mostrar a direção do gol. Mas cinco minutos foram determinantes para o panorama mudar. Não foi o suficiente para dar total alegria aos torcedores, mas pode ter mostrado algo à massa rubra.

O técnico Marcelo Cabo novamente repetiu o esquema tático com três atacantes com o objetivo de fazer valer o mando de campo e pressionar o adversário. Diferente da maioria de suas atuações como visitante, o CRB cedeu espaços, tinha dificuldades em fechar a marcação, principalmente por seu lado esquerdo, mas a qualidade do jogo era fraca, foram poucas as finalizações no alvo.

O Vila Nova arriscou primeiro quando Gustavo Henrique apareceu para testar em cobrança de escanteio e obrigou o goleiro Vinícius Silvestre a fazer uma defesa importante. A resposta alagoana foi à altura. Na primeira clara oportunidade, Felipe Ferreira cruzou, Lucas Siqueira escorou e Léo Ceará completou com carrinho para abrir o placar aos 24 minutos de jogo.

No segundo tempo, Marcelo Cabo promoveu as entradas de Diego Rosa e Bruno Mezenga para dar velocidade ao Vila Nova, que precisava reagir e encerrar a seca de seis jogos sem balançar as redes no Serra Dourada. O problema é que o CRB tem a boa fase do setor de ataques para responder. E, embora bem menos do que os outros jogos, os alagoanos souberam usar o trunfo. Aos 12 minutos, Alisson Farias chutou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Wesley Matos e impediu o goleiro Rafael Santos e defendê-la.

Foto: Douglas Araújo/Vila Nova FC

Com o 2 a 0 no placar, os regatianos se acomodaram. A eficiência em marcar, em se fechar no campo defensivo e neutralizar qualquer investida rival não foi a mesma. O Tigre partiu ao desespero e conseguiu assustar na bola parada. Aos 27 minutos, Gastón Filgueira recebeu a sobra de uma cobrança de escanteio e emendou forte chute. A bola desviou na defesa e Alan Mineiro completou para as redes de cabeça.

Cinco minutos depois, veio o empate. Em cobrança de falta de Alan Mineiro na área, Patrick testou e igualou o placar. O confronto ficou maluco na reta final, as equipes tiveram algumas chances de marcarem mais, mas o empate deixou os dois lados na mesma.

O empate em 2 a 2 nada muda em relação à posição dos clubes na tabela de classificação do campeonato. O Galo permanece na quarta colocação, com 37 pontos, enquanto o Tigre soma 25 pontos, no 17º lugar. O time tem pontuação igual ao Vitória, mas fica dentro da zona de rebaixamento por ter uma vitória a menos (5 a 6).

A próxima rodada acontece neste fim de semana. O Vila Nova enfrenta o Londrina no Estádio do Café, no Paraná, às 19h15 da sexta-feira (27), enquanto o CRB volta a atuar em casa diante do São Bento às 21h do sábado (28), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.