Cléber Reis se redime e garante vitória de virada do Oeste contra São Bento

Oeste e São Bento se enfrentaram nesta terça-feira (24), na Arena Barueri. A partida foi válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa venceu por 2 a 1. O zagueiro Cléber Reis marcou um gol contra bizarro, principalmente por conta do goleiro, mas depois fez o da virada do Rubrão. Fábio marcou o primeiro gol dos donos da casa.

O Azulão chegou aos oito minutos, com Paulinho Boia. O atacante chutou de fora da área e a bola passou perto do gol. E a equipe contou com a ajuda do zagueiro Cléber Reis, do Oeste, para abrir o placar, aos nove. O jogador atrasou a bola para o goleiro Luis Carlos, que não dominou e sofreu um gol totalmente bizarro.

Mas a equipe da casa empatou aos 12, com Fábio. Após cruzamento de Elvis, o atacante cabeceou para o gol e deixou tudo igual na partida. O São Bento tentou voltar a frente no placar aos 15', com Gerson. A equipe teve uma cobrança de falta a seu favor e o zagueiro finalizou para fora.

E o time visitante perdeu uma chance incrível aos 23, com Fábio Bahia. O volante recebeu o passe de Paulinho Bóia e acabou mandando longe do gol. Aos 45, Cléber Reis se redimiu e virou o jogo para o Rubrão. Elvis cobrou falta e o zagueiro cabeceou para o gol e colocou o time da casa na frente no placar.

O segundo tempo começou com o Oeste perdendo uma grande chance, com Égon, aos dois minutos. Elvis cobrou falta e o zagueiro mandou para fora. Aos 10, o Azulão teve a chance do empate com uma falta perigosa. Marcos Martins cobrou e a bola desviou e saiu em escanteio.

A partida seguiu equilibrada, sem grandes chances para as equipes. Aos 23, Paulinho Boia sofreu falta. Marcos Martins cruzou e a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. O São Bento passou a controlar melhor a partida, mas sem muitas oportunidades claras.

No final da partida houve pressão do Azulão. Aos 40, Fernandes arriscou de longe e Luis Carlos fez a defesa. No minuto seguinte, chegou com Caio Rangel, que recebeu o passe na área e chutou. O goleiro do Rubrão fez outra boa defesa.

Com o resultado, o Oeste chegou aos 29 pontos e subiu para a 13ª posição na tabela. Já o São Bento permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 23 pontos conquistados.

No próximo compromisso, o Rubrão recebe o Paraná, novamente na Arena Barueri. A partida será no sábado (28), às 19h. No mesmo dia, às 21h, o Azulão enfrenta o CRB, no Rei Pelé. As partidas são válidas pela 25ª rodada da competição.