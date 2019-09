Sport perde chances, mas derrota Londrina e chega ao G-4

Vitória nordestina no Sul! Na briga pelo G-4 da Série B, o Sport foi ao Estádio do Café enfrentar o Londrina, que flerta com o Z-4, pela 24ª rodada. Em situações opostas, os dois treinadores optaram pelo jogo ofensivo. Melhor para o Rubro-Negro, pois derrotou os donos da casa por 2 a 1 numa partida marcada pelas chances de gol.

Se no primeiro tempo o confronto foi equilibrado com chances para Londrina e Sport, a metade final teve um Leão mais agressivo. No fim, o placar de 2 a 1 saiu um tão barato para os paranaenses, que viram os adversários perderem chances e ficarem com um jogador a mais já na reta final do jogo. Hernane e Guilherme (de pênalti) foram os artilheiros do Sport; Germano foi às redes pelo Londrina.

Primeiro tempo equilibrado

Uma primeira etapa movimentada em Londrina. Prezando pelo ataque, tanto os paranaenses quanto os pernambucanos chegavam bem à meta adversária. Em toda o primeiro tempo, cada time deu seis chutes — três a gol para ambos.

O equilíbrio foi condizente até no placar, pois Hernane abriu o marcador aos 12 minutos após assistência de Leandrinho. Depois de uma bela defesa do goleiro nordestino, o empate aconteceu aos 46', com o experiente Germano em passe do Juninho.

Caminhão de gols perdidos

Depois do intervalo, o jogo seguiu lá e cá. No entanto, nos 20 primeiros minutos, o Sport perdeu três chances clara de gol: Yan, Hernane e Leandrinho desperdiçaram oportunidade. Mas, de tanto persistir no aproveitamento dos espaços sulistas, Hernane foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Guilherme mandou bola para um lado e o goleiro foi para o outro, pondo o Leão novamente à frente do placar aos 38'.

Logo após o segundo gol nordestino, Luidy chutou Hernane na lateral e foi expulso, dificultando as coisa para o Londrina aos 40'. A partir daí, até o quinto minuto do acréscimo não houveram grandes emoções e a vitória para a conta do time de Recife.

Situação de ambos na Série B

Mais três pontos na conta fazem o Sport entrar no G-4, ao menos parcialmente, com 41 pontos — quatro a menos que o líder Bragantino. Em contraponto, o Londrina fica com 28 pontos e cai para 14º.

Na próxima rodada, os paranaenses recebem o Vila Nova às 19h15 já da próxima sexta-feira (27). Um dia depois, às 19h, os pernambucanos também jogam em casa, mas diante do Operário-PR.