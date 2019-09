Com arrancada no returno, América-MG almeja vaga no G-4

De último colocado a 8° no Campeonato Brasileiro da Série B. Na última terça-feira (24), com a vitória sobre o Brasil de Pelotas, o América-MG conquistou uma sequência de 12 jogos sem perder, em arrancada extraordinária no torneio. A última derrota do Coelho aconteceu na 12ª rodada, ainda em julho, quando foi superado por 1 a 0 pelo Atlético-GO.

Novo técnico, nova vida

Antes do início da Série B, o América-MG era apontado como um dos favoritos ao acesso à Série A., mas, o Alviverde não correspondeu às expectativas dentro de campo. Pelo menos, não nas doze primeiras rodadas, quando o Coelho estacionou na zona de rebaixamento. Início frustrante. Até que o jogo virou!

Após a parada para a Copa América, a equipe embalou e se recuperou do início ruim. Felipe Conceição resgatou a confiança do elenco, que degrau por degrau, ponto a ponto, deixou a zona da degola.

"Começamos nosso trabalho em último lugar antes da partida contra o vila nova. Naquele momento disse pra eles que não tinha como descer mais; e que era para esquecer a tabela, e ir jogo a jogo. O caminho é o mesmo, entramos nesse caminho e não vamos sair mais", declarou Felipe Conceição em entrevista coletiva.

A volta por cima com Conceição

Nas doze primeiras rodadas, o Coelho era lanterna; tinha o pior ataque e a terceira pior defesa da competição. O técnico não poderia prever o que iria acontecer: a reabilitação impressionante do América-MG no Brasileirão. Invicto há 12 jogos — sendo oito vitórias e quatro empates —, o Coelho saiu do rebaixamento, e a dois pontos do G4, almeja uma vaga na parte nobre da tabela.

Nas últimas doze rodadas, foram 28 pontos somados, aproveitamento de 77,8%; e na classificação geral, 48.6% de aproveitamento. Uma campanha de recuperação surpreendente; invicto, com o 2° melhor aproveitamento do returno, 73,33%. Neste recorte de tempo, o América-MG tem o 2° melhor ataque, com 18 marcados e a 2° melhor defesa, com 7 gols sofridos, segundo o Site FootStats.

Arrancada Alviverde quase perfeita

Em boa fase, igualou a sequência invicta alcançada em 2017, quando foi campeão da segunda divisão nacional. Hoje o América-MG tem 22,1% de probabilidade de classificação para a primeira divisão, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Em meio a ascensão, a equipe mantém os pés no chão. “Tivemos um incio de competição muito difícil, muito duro, mas, tínhamos confiança no grupo e a gente sabia que poderíamos mudar o rumo e mudamos. Não sei onde vamos chegar, pois é uma competição muito difícil, equilibrada, é manter os pés no chão e continuar trabalhando para seguir nesse caminho", afirmou Felipe Conceição.

Sequência invicta do América-MG no Campeonato Brasileiro:

América 2x0 Brasil de Pelotas 24ª rodada Sport-PE 0x2 América 23ª rodada América 2x1 Criciúma 22ª rodada Botafogo-SP 0x0 América 21ª rodada América 0x0 Operário-PR 20ª rodada São Bento 0x2 América 19ª rodada América 3x2 Guarani 18ª rodada Vitória 0x0 América 17ª rodada América 2x1 Cuiabá 16ª rodada América 4x3 Londrina 15ª rodada Paraná 0x0 América 14ª rodada Ponte Preta 0x1 América 13ª rodada

Longe de seus domínios, o América-MG enfrenta o Coritiba, neste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira pela 25° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.