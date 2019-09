Athletico recebe Fortaleza em reencontro com a torcida após conquista da Copa do Brasil

O Athletico recebe a equipe do Fortaleza na noite desta quinta-feira (26), às 21h30, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. O Furacão reencontra a torcida após a conquista do título da Copa do Brasil, sobre Internacional, e busca voltar a vencer na competição — são três jogos de jejum. A equipe comandada por Tiago Nunes está na nona colocação, com 27 pontos. Do outro lado, o Fortaleza também tenta voltar a vencer, mas está em uma situação mais complicada: 15ª colocado, com 22 pontos, três a frente do Z-4.

Athletico tem dúvida em uma lateral e retorno de titular em outra

Tiago Nunes vai ter que fazer alterações nas duas laterais da equipe. Na direita, Madson e Khellven lutam pela mesma vaga, enquanto na esquerda Márcio Azevedo está de volta e deve ser titular. Um desfalque importante é o zagueiro Pedro Henrique, que sofreu lesão na partida contra o Vasco e deve permanecer por duas rodadas no departamento médico.



Desta forma, Léo Pereira e Lucas Halter se tornam as únicas opções para o setor defensivo, e devem ser os escolhidos para o jogo de logo mais.



O Furacão deve jogar com: Santos; Madson (Khellven), Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marco Ruben.

Fortaleza tem três desfalques importantes

Os titulares Felipe, André Luís e Felipe Alves não jogarão contra o Athletico. Os três atletas receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada, e cumprem suspensão. O goleiro Felipe Alves estaria fora de qualquer maneira, já que sofre com dores na coxa esquerda. Para seu lugar, Marcelo Boeck, que já foi titular da equipe em momentos importantes, deve ganhar a vaga.

Mas nem tudo é tão ruim. Wellington Paulista volta de suspensão, e deve ser titular, enquanto Felipe Pires fica liberado para atuar, já que não pode jogar contra o Palmeiras por conta de questões contratuais.

A equipe comandada por Zé Ricardo deve jogar com: Boeck, Tinga, Jackson, Quintero, Carlinhos; Juninho, Gabriel Dias, Osvaldo; Edinho, Wellington Paulista, Felipe Pires.