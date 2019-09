Conflito com atletas e falta de resultados tira Rogério Ceni do Cruzeiro   

Na tarde desta quinta-feira (26), na Toca da Raposa II, aconteceu uma reunião entre dirigentes e o técnico Rogério Ceni, que se concretizou na saída do treinador. Após mais uma partida sem vitória contra o Ceará (0 a 0), a falta de prestígio do comandante com seu grupo tornou a relação entre as partes conturbadas.

Segundo informação trazida pela Itatiaia, Dedé teria se mostrado incomodado com a não utilização de Thiago Neves e contestou o fato de treinador não tentar recuperá-lo. O discurso do zagueiro aconteceu no vestiário depois da partida, e Ceni teria deixado o local antes dos atletas.

Pelo Cruzeiro, foram oito partidas, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Rogério deixa o time na décima sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil.

Retrospecto Cruzeiro 2 x 0 Santos V CSA 1 X 1 Cruzeiro E Cruzeiro 1 x 0 Vasco V *Internacional 3 x 0 Cruzeiro D Cruzeiro 1 x 4 Grêmio D Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro D Cruzeiro 1 x 2 Flamengo D Ceará 0 X 0 Cruzeiro E



*Partida realizada pela Copa do Brasil

Passagem conturbada

Rogério Ceni, desde sua chegada, se caracterizou por um treinador de personalidade. Barrou atletas de nome, como Edílson, Fred e Thiago Neves, dando oportunidade jovens da base. Apesar de apoio do torcedor, jogadores de seu grupo contestavam algumas atitudes, e era indícios de possível mal-estar na Raposa.

Após eliminação na Copa do Brasil, Thiago Neves contestou as improvisações realizadas por seu comandante. Na ocasião, Ceni respondeu à imprensa justificando de um incômodo do camisa 10 com Edílson no banco. Naquela mesma partida, Pedro Rocha também se mostrou insatisfeito depois que substituído.

Relembre a declaração de Thiago Neves.

Apesar da crise que permaneceu no clube mesmo depois de sua chegada e se arrastou até sua demissão, Ceni sempre contou com o apoio dos torcedores, que identificavam na diretoria e jogadores os maiores culpados para o terrível cenário.