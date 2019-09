Meia do Figueirense pede concentração na reta final do Catarinense Sub-17

Faltando apenas três rodadas para o final da primeira fase do Catarinense Sub-17, o Figueirense já está garantido nas quartas de final, porém briga pela quarta colocação junto com o Criciúma para decidir em casa. Para isso, o meia Josué acredita que a equipe não pode desperdiçar pontos nas últimas três partidas.

- A nossa tabela é mais favorável do que a do Criciúma, que briga por posição com a gente, mas temos que nos manter concentrados para não deixar escapar nenhum ponto e classificar entre os quatro primeiros para decidir em casa na próxima fase. - comentou o atleta.

Um dos destaques do Furacão, Josué ainda afirmou que a equipe chega forte para a reta final da competição e o objetivo é conquistar o título.

- Estamos com uma expectativa grande para esses últimos jogos. Fizemos boas partidas recentemente, estamos treinando forte e sabemos que nossa equipe tem muita qualidade. Se soubermos aproveitar nosso elenco, podemos buscar a taça e alcançar nosso objetivo. - concluiu o meia.

Atualmente o Figueirense está com 24 pontos, mesma pontuação do rival Criciúma, mas ocupa a 4ª colocação porque possui uma vitória a mais. O Alvinegro visita o Hercílio Luz neste sábado, às 15h15, e se vencer encosta no Tubarão, terceiro colocado com 28 pontos, que por sua vez encara o Avaí, líder com 36, na semana que vem.