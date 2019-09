Flamengo aproveita duas expulsões do Inter e vence com gols do trio ABG

m jogo emocionante, o Flamengo sai na frente e marca três gols em cima do Internacional, na noite dessa quarta (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Os números não deixam mentir, são oito vitórias seguidas no campeonato, 100 gols na temporada — sendo que 18 deles é de Gabigol, e 18 participações diretas de Arrascaeta.

Nessa partida, os gols ficaram por conta de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Enquanto o Colorado marcou apenas um, com Edenilson. O clima já era favorável ao time carioca devido aos resultados garantidos nos últimos jogos, porém o confronto ficou mais apertado para os visitantes devido às expulsões de Bruno e Guerrero.

Primeiro tempo marcado por expuls

Com um time ofensivo, o Urubu era o preferido desde o início, com chances de gol desde os 14 minutos, quando Gabigol recebeu a bola, fintou e partiu para área. Driblou o goleiro, e numa chance clara de gol, o jogador foi puxado por Bruno, o que levou ao pênalti e à primeira expulsão da partida. Na cobrança, Gabigol, jogou a bola pro canto direito e abriu o placar aos 20'.

Minutos depois, aos 40', Guerrero, também levou cartão vermelho, mas por reclamar com a arbitragem e fazer sinais ofensivos ao juiz. A reivindicação era uma falta dividida com Rodrigo Caio, que abriu o supercílio do atacante.

Após o intervalo...

Nos primeiros minutos do segundo tempo, a defesa carioca vacilou e a bola foi parar no pé de Edenílson, que marcou para o Colorado aos quatro minutos. Mas, o empate durou pouco tempo. Rafinha cruzou para Arrascaeta, que marcou o segundo para o Rubro-Negro aos 11'.

Com um outro cruzamento bem sucedido, Rafinha manda para Arrascaeta, que ajeitou para Bruno Henrique: ele só mandou para o fundo da rede e garantiu mais uma vitória para o líder do campeonato já aos 29'.

Segue o líder

Mais três pontos fazem com que o Flamengo chegue aos 48, obrigando o Palmeiras vencer o CSA na quinta (26) para seguir três pontos atrás. Já o Inter continua com 36, fechando o G-4 e mais distante da briga pelo título.

Na próxima rodada, o líder do campeonato joga mais uma vez em casa, agora diante do São Paulo, às 19h do sábado (28). Um dia depois, às 16h, o Colorado recebe o Palmeiras no Beira-Rio.