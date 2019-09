Bruno Henrique marca contra Inter, quebra jejum de seis jogos e diz que ‘estava com agonia’

Teve gol do Gabigol... e do Bruno Henrique também! Com um jejum de seis jogos sem marcar, o camisa 27 do Flamengo já estava se incomodando com a "seca de gols" no melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (25), o Internacional foi a vítima do líder, que venceu por 3 a 1. Além de Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta também balançou as redes.

Logo depois do apito final, em entrevista à Rede Globo, BH27 revelou que estava incomodado com esse pequeno jejum.

"Eu já estava com agonia. Já há alguns jogos eu não marquei. A bola apareceu ali e eu dei um toquinho nela e ela acabou subindo pela velocidade que veio. Mas a gente tem que estar sempre entrando na área e uma hora a oportunidade aparece e eu pude estar ali, numa bela bola do Arrascaeta, para eu fazer o gol."

Momento do gol de Bruno Henrique (Foto: Alexandre Vidal/CRF)

Um dos assuntos mais comentados do ano, o trio ABR (Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol) vem dando o que falar com sua efetividade. Dos 47 gols flamenguistas no Brasileirão, 18 são de Gabigol, 10 de Arrascaeta e 8 do Bruno Henrique. Assim, 36 tentos estão na conta do trio. "Entrosamento" é a palavra que define os três juntos.

"A gente ali da frente está se entendendo cada vez mais, não só eu o Gabriel e o Arrascaeta, mas os que entram também têm um papel fundamental. A gente, porque vem jogando de titular, vem comandando o Flamengo com muitos gols e por isso que nosso entrosamento entre nós três é melhor. Então está todo mundo de parabéns por essa vitória de hoje."

Agora o Flamengo foca suas atenções no São Paulo, próximo adversário no sábado (28), às 19h no Maracanã. E, na quarta-feira que vem, o adversário é o tão esperado Grêmio, já em jogo de ida das semifinais da Libertadores.