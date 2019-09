 Fluminense e Santos duelam para superar tropeços recentes

Fluminense e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Maracanã, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 18º colocado, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, enquanto o Peixe é o terceiro na tabela, 37 pontos conquistados.

Ao todo, foram 98 jogos entre as equipes. O Santos tem uma pequena vantagem, com 40 vitórias, contra 38 do Fluminense. Além disso, foram 20 empates. A última partida ocorreu em 02 de maio deste ano, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. O Santos venceu por 2 a 1. Eduardo Sasha e Carlos Sánchez marcaram os gols da vitória. Pedro marcou pelo Fluminense.

O trio de arbitragem definido pela CBF tem Wilton Pereira Sampaio no comando da partida. Seus auxiliares serão Fabrício Vilarinho da Silva e Guilherme Dias Camilo. O responsável pelo árbitro de vídeo será André Luiz de Freitas Castro.

Fluminense precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento

O Tricolor voltou à zona de rebaixamento após a derrota por 3 a 0 para o Goiás, na última rodada. E vem alternando entre bons e maus resultados. Na partida anterior, venceu o Corinthians por 1 a 0, no Mané Garrincha. E antes, enfrentou outra equipe paulista, o Palmeiras, e perdeu por 3 a 0.

Após cumprir suspensão, o zagueiro Nino retorna ao time titular e com isso o técnico Oswaldo de Oliveira deve repetir a escalação que venceu o Timão, no Mané Garrincha. A novidade deve ser o lateral Orinho, relacionado para a partida pela primeira vez, mas que deve começar no banco de reservas.

Outro jogador que deve retornar é Wellington Nem. O atacante ficou de fora das últimas duas partidas do Tricolor. A primeira por suspensão e a segunda por dores na coxa esquerda. No entanto, treinou normalmente durante a semana.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan, Ganso e Nenê; Yony e João Pedro.

Vitória recoloca o Santos na briga pelo título

Após três tropeços seguidos, o Peixe perdeu a liderança e foi ultrapassado pelo rival, Palmeiras, na tabela. A equipe empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, em casa, e foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, e goleado pelo Grêmio, por 3 a 0.

No último treino da equipe, o treinador Jorge Sampaoli testou a formação com três zagueiros. Assim, o setor defensivo seria formado por Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique. O lateral Jorge completaria a linha.

Já o meio deve ser formado pelo lateral-direito Victor Ferraz na função de meio-campo, juntamente com Diego Pituca e Alison. Na frente, o paraguaio Derlis González deve ocupar a vaga do atacante Marinho.

A provável escalação é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Victor Ferraz e Diego Pituca; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.