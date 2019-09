Para seguir em recuperação, Grêmio e Avaí se enfrentam na Arena

Em momentos completamente distintos, Grêmio e Avaí entram em campo às 20h desta quinta-feira na Arena do Grêmio em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está a menos de uma semana da semifinal da Libertadores da América e vem de boa sequência no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Avaí venceu apenas três vezes no campeonato e precisa pontuar para tentar se salvar.

Boas notícias

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na sétima posição na tabela, o Grêmio tem 31 pontos e não perde há cinco jogos. Em preparação para o duelo o técnico Renato Portaluppi fez mistério no treinamento desta quarta-feira. No CT Luiz Carvalho, o Tricolor treinou de portões fechados, abrindo a atividade apenas no momento do rachão.

E foi nesta atividade que apareceram boas notícias ao torcedor gremista. O lateral-esquerdo Bruno Cortez e o volante Maicon participaram normalmente da atividade e devem voltar a ficar à disposição do comandante Renato. Outro nome importante que aparece nesta lista é o de Léo Moura, que está recuperado da lesão que sofreu no começo de agosto.

Ao que tudo indica, o Grêmio deve ir a campo com a equipe titular, sendo o último jogo com este time antes da decisão diante do Flamengo na próxima quarta. As exceções ficam por conta de Pedro Geromel e Jean Pyerre, que se recuperam de lesão.

Assim, a formação que inicia o jogo contra o Avaí deve ter: Paulo Victor; Galhardo (Léo Moura), David Braz, Kannemann, Bruno Cortez; Michel (Maicon), Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Desfalques na defesa

Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC

A situação do Avaí é complicada no campeonato, porém a equipe vem de boa sequência. Nos últimos quatro jogos, venceu três. Na penúltima posição, o clube tem 16 pontos.

Na ressacada, também de portões fechados, o técnico Alberto Valentim comandou a última atividade do Avaí antes da partida. Os atletas fizeram um treino tático e uma atividade de bolas paradas.

O zagueiro Ricardo e o lateral-direito Léo desfalcam a equipe. Eles tomaram o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão. Yuri e Eduardo Kunde são os prováveis substitutos.

A provável equipe que vai a campo tem: Vladimir; Yuri, Eduardo Kunde, Betão e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa; Lourenço, Caio Paulista e Jonathan.