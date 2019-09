Ponte Preta empata no fim e deixa o Paraná distante do G-4

Partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio da Vila Capanema, em Curitiba

O Paraná perdeu a chance de se reaproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (25), o Tricolor empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, em jogo válido pela 24ª rodada da competição, na Vila Capanema, em Curitiba. Jenilson marcou para o time mandante, enquanto Roger fez pela Macaca.

Com o resultado, as duas equipes seguem próximas na classificação. O Paraná é o 10º colocado, com 34 pontos, e a Ponte Preta vem abaixo, somando 32. Ambos os times voltam a campo no sábado. A Macaca recebe o Cuiabá, às 16h30, no Moisés Lucarelli. Mais tarde, às 19h, o Tricolor visita o Oeste, na Arena Barueri.

Agitação e domínio tricolor

Jogando em casa, o Paraná tomou a iniciativa da partida. Logo no minuto inicial, Jenilson parou em Ivan. Depois, Fernando Neto, aproveitando uma sobra de bola, acertou a trave. A Macaca, por sua vez, respondeu à altura. Renato Cajá cobrou falta e carimbou o travessão de Thiago Rodrigues.

Depois do início eletrizante, o jogo esfriou, mas o Tricolor seguiu criando chances. Na última oportunidade, Guilherme Santos acionou Jenilson, que mandou por cima e não conseguiu abrir a contagem para o time paranista.

Tudo igual

O panorama da partida não mudou na segunda etapa. Apresentando um volume de jogo maior, o Paraná seguiu pressionando e abriu o placar. Aos 14 minutos, Éder Sciola cruzou da direita e Jenilson, livre de marcação, testou firme para as redes de Ivan.

Quando tudo parecia resolvido, a Macaca conseguiu o empate. Arnaldo cobrou lateral para a grande área, Gerson Magrão ajeitou e Roger bateu firme para deixar tudo igual. O Paraná ainda tentou reagir, mas não teve sucesso e viu a vitória escorrer pelas mãos.