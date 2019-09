Sem chances no Vasco, atacante Vinícius Araújo é contratado pelo Avaí

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Avaí contratou nesta sexta-feira (27), último dia de inscrições para a competição, o atacante Vinícius Araújo. O jogador de 26 anos, que estava encostado no Vasco chega à Florianópolis para trabalhar com o técnico Alberto Valentim, que comandava o time cruz-maltino quando Vinícius chegou ao Rio de Janeiro. O vínculo de empréstimo vai até o fim do ano.

Vinícius Araújo, com passagens importantes em seleções brasileiras de base, se destacou no Cruzeiro aos 19 anos em 2013, quando marcou sete gols na campanha do título brasileiro da Raposa. Neste mesmo ano, foi contratado pelo Valencia, onde não teve muitas oportunidades - sete jogos e um gol. Desde então, ele foi emprestado ao Standard Liège, ao próprio Cruzeiro, ao Sport e jogou as temporadas 16-17 e 17-18 na Segunda Divisão da Espanha, primeiro pelo Huesca e depois pelo Zaragoza.

O atacante chegou ao Vasco em 2018, quando Valentim comandava o time e só fez cinco partidas com a camisa cruz-maltina, todas no ano passado, e não marcou nenhum gol. A última partida oficial de Vinícius foi em 29 de agosto do ano passado contra o Athletico-PR. Ele acabou sofrendo uma lesão no joelho, passou por cirurgia e não participou da pré-temporada vascaína em 2019. Neste Brasileirão, ele ficou no banco em duas partidas, mas não foi utilizado.

O Avaí ocupa a 19ª colocação no Brasileirão, com 16 pontos, três atrás do Fluminense, primeiro time fora do Z-4. A equipe, que busca a recuperação após a goleada sofrida para o Grêmio, volta a campo na próxima segunda-feira (30), diante do Bahia, na Ressacada, às 20h.