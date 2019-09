Dedé explica que nunca cobrou ou criticou Ceni e pediu profissionalismo de Thiago Neves

Após a repercussão negativa sobre o ocorrido no vestiário do Castelão e a demissão de Rogério Ceni, no empate sem gols do Cruzeiro contra o Ceará, o zagueiro Dedé fez um pronunciamento na tarde desta sexta-feira (27), na Toca da Raposa II. Emocionado, ele disse que jamais e cobrou ou criticou o antigo treinador, porém tinha realizado uma pergunta para o bem do clube.

"Não vi a fonte, mas vi pelo que pessoas da imprensa postaram e, de fato, foi aquilo que aconteceu. Eu para ajudar o Rogério Ceni, com a situação real que estamos vivendo, mas principalmente para defender o clube. Da mesma forma que no jogo contra o Avaí cheguei em uma entrevista que falei do David, do quanto precisávamos dele, que ele era um jogador muito importante, com características diferentes de muitos aqui no futebol brasileiro. Um cara alto, rápido, forte e habilidoso. E, depois da partida contra o Ceará, tocou no meu coração e com toda minha simplicidade, pedi a voz para falar no vestiário, cheguei no Rogério e, em momento algum, eu cobrei, eu critiquei. Jamais fiz isso. Apenas pedi, na forma de perguntar, para o Ceni, que nosso grupo precisaria de todos os jogadores do elenco".

Dedé reforçou que pediu apenas para não deixar de lado Thigo Neves, Sassá e Edílson. Ele lembrou que os três tiveram uma história com a equipe cinco estrelas e confessou pedindo ao Thiago mais profissionalismo.

"Naquele momento, difícil para a gente, eu falei que o Thiago Neves, o Sassá e o Edílson, que são jogadores importantes para a gente, não fossem deixados de lado, pois são jogadores decisivos, tiveram uma história importante no clube e que os quatro não precisariam ser amigos, apenas que fossem profissionais em prol do Cruzeiro, respeitassem um ao outro, no pedido de jogador para treinador. Da mesma forma que cheguei e falei isso para o Rogério, fui no Thiago e falei: Thiago, precisamos também de um pouco mais de profissionalismo seu, que você se dedique mais para gente. E, nisso que estava falando com o Thiago, o Rogério saiu. Por mais que ele tenha virado as costas para mim, não tenho nada contra ele (Rogério). Sempre me dediquei ao máximo nesse momento que estava machucado. Sempre fiz de tudo para voltar, não quero me fazer de vítima, mas foi de fato o que aconteceu. Fiz tudo pensando 100% no Cruzeiro, pois precisamos de todos nesse momento, inclusive do torcedor".

Confira o desabafo do jogador

“Desde quando cheguei aqui, mostrei um carinho enorme pelo torcedor, por ter me recebido de uma forma diferente. Desde quando me machuquei, mostrei uma forma de gratidão aos torcedores, e isso vai ficar eternizado para mim, por mais que muitos tenham colocado na cabeça um Dedé, por causa de um detalhe, diferente. Então, por isso pedi esse pronunciamento para explicar o que de fato aconteceu.

Não sei a fonte, mas eu vi, já logo em seguida, o que o Samuel Venâncio (repórter da Rádio Itatiaia) postou. De fato foi aquilo que aconteceu. Eu, para ajudar até o Rogério Ceni com a situação real que estamos vivendo, e principalmente pensando no clube. Da mesma forma, cheguei em uma entrevista para o Artur (Moraes, da Rádio Super), na qual falei do David, que precisávamos dele, um jogador muito importante, com características diferentes de muitos aqui no futebol brasileiro. É um cara forte, alto, rápido, habilidoso, ambidestro.

Depois do jogo contra o Ceará, fui tocado no coração, e, com toda a simplicidade, pedi a voz no vestiário. Cheguei no Rogério e, em momento algum, cobrei ou critiquei. Jamais fiz isso, todo mundo que estava lá sabe, o próprio Rogério pode falar. Simplesmente pedi para o Rogério, em forma de pergunta, que nosso grupo precisaria de todos. E, naquele momento difícil para a gente, falei que Thiago Neves, Sassá e Edílson, que são jogadores importantes para a gente, não fossem deixados de lado. São jogadores decisivos, tiveram participações decisivas na história do clube. Os quatro não precisavam ser amigos, mas, em prol do Cruzeiro, que respeitassem um ao outro pelo pedido de treinador para jogador. Da mesma forma que falei isso para o Rogério, cheguei à frente do Thiago e falei: ‘Thiago, a gente precisa de um pouco mais de profissionalismo seu. Que você se dedique um pouco mais para a gente, não precisa ser amigo do Rogério’.

Nisso, quando eu estava falando com o Thiago, o Rogério saiu. Cara, por mais que tenha virado as costas para mim, nunca tive nada contra ele, sempre me dediquei ao máximo. Nesse momento em que eu estava machucado, fiz de tudo para voltar. Não quero me fazer de vítima, mas foi o que aconteceu. Fiz pensando 100% no Cruzeiro, porque a gente precisa de todo mundo, assim como falo que a gente precisa do torcedor.

Não pedi para colocar Thiago, como está saindo. Ao contrário, cobrei do Thiago profissionalismo para que ele pudesse render para a gente. Cobrei ele na frente do grupo, mas cobro ele nos bastidores. Thiago balançou a cabeça concordando, aí foi o momento que o Rogério saiu. Acho que ele poderia me dar uma resposta falando: ‘poxa, Dedé, te entendo. Dedé, não vou fazer isso, quero de outra forma’. Eu respeitaria a opinião dele, mas nem essa resposta tivemos. Foi um momento em que nosso grupo sentiu.

A minha intenção, da mesma forma que estou falando para vocês, falei no vestiário. Está aqui o Bruno (gerente de comunicação do clube), e todos os outros atletas e diretoria, todo mundo. Nunca tentaria atrapalhar a vida de qualquer pessoa, todos sabem do meu caráter, da minha forma de trabalhar, da minha dedicação em campo e do meu jeito de ser. Os torcedores podem até achar que estou inventando e fazendo média, mas estou aqui há quase sete anos e nunca fiz média para nenhum torcedor. Nunca fui marqueteiro e nem botei pilha errada na torcida adversária para me julgar como estão me julgando.

Estão atacando minha esposa, post da minha esposa com minha filha recém-nascida, isso mexe muito comigo. Esse pronunciamento eu pedi em forma de defesa, minha preocupação é sim com o torcedor do Cruzeiro, porque eu tenho muito orgulho do que faço e um carinho muito grande do torcedor. O torcedor está acreditando muito no que falam. Vi um post no Globoesporte.com, não sei o nome do rapaz, mas vi lá. O rapaz nem sabe o que aconteceu e colocou que Thiago e eu derrubamos o Rogério. Jamais.

O Thiago está trabalhando do jeito dele, pode ter o seu jeito, não ter gostado de algumas substituições, mas isso é problema do Thiago, eu não tenho nada a ver com isso. Nenhum deles, garanto a vocês, fez esqueminha para derrubar treinador, em momento algum teve. Nunca teve grupinho de jogador, vocês podem perguntar a cada menino da base a forma como trato eles. Eu, Dedé, nunca reclamei.

Se fosse para eu ficar no banco, ficaria. Já fiquei, e tentei ajudar da melhor forma possível. Fiquei orgulhoso, pois quem estava como titular era o Murilo, um menino da base, por tudo que fez. Respeitei, pois aprendi com meus pais e minha família a respeitar o próximo. São esses caras que querem o mal do Cruzeiro que vão manchar minha imagem e minha história com a falsa acusação".