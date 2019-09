Na caça ao líder, Atlético-GO recebe lanterna Figueirense pela Série B

O Atlético-GO recebe a equipe do Figueirense na noite desta sexta-feira (27), no Antônio Accioly, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. O Dragão, que está na vice liderança com 42 pontos ainda tenta alcançar o líder Bragantino, mas a situação não é fácil: seis pontos separam as duas equipes.

Do outro lado - literalmente - está do Figueirense, na última colocação, com 23 pontos, e luta para tentar sair da zona de rebaixamento, que seria possível já nesta rodada, em caso de vitória e uma série de combinação de resultados.

Atlético-GO volta a jogar diante de sua torcida após 17 dias

A última partida em seus domínios foi no dia 10 deste mês, no empate em 1 a 1 com o Bragantino. Depois disso, o Dragão venceu o Criciúma fora, pelo placar de 1 a 0, e empatou com o Vitória em 0 a 0, também distante da torcida.

Quanto ao 11 inicial para estar partida, o técnico Wagner Lopes não poderá contar com Jonathan, que está suspenso. Reginaldo é quem deve ganhar a vaga, voltando à sua posição de origem. Matheuzinho deve receber oportunidade na ponta direita.

Figueirense tenta acabar com jejum de 15 partidas sem vitória

Já são quase três meses desde a última vitória do Furacão na Série B, que aconteceu na nona rodada, quando a equipe goleou o América-MG fora de casa. A equipe comandada pelo técnico Márcio Coelho, que vive uma grande crise também fora de campo, precisa desesperadamente de uma vitória se não quiser aumentar suas chances de rebaixamento.

Atualmente, segundo um estudo do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Figueirense tem 74,2% de risco de queda para a Série C. Mesmo assim, a situação pode ser rapidamente revertida em caso de vitória, já que apenas dois pontos separam o clube da 16ª colocação, a primeira fora do Z-4.

Dentro de campo, o grande desfalque é Willian Popp, artilheiro do Furacão na temporada, que foi negociado junto ao Ceará. Desta forma, a escalação deve ser a mesma da derrota em casa por 3 a 0 contra o Bragantino.